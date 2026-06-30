Un fulmine a ciel sereno arrivato nel bel mezzo della pausa estiva, in pieno calciomercato. E l’Inter ne viene colpita in pieno. Alessandro Bastoni è stato indagato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulla prostituzione minorile. Lo si apprende da “La Gazzetta dello Sport”. Bastoni, che oggi ha ricevuto l’avviso di garanzia e nei prossimi giorni verrà interrogato, avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. Il suo nome è legato all’inchiesta sulla “agenzia delle escort” società di Cinisello Balsamo che, secondo le accuse, organizzava serate e party “tutto incluso” per i clienti vip, soprattutto calciatori. Il difensore dell’Inter è il primo calciatore a essere indagato. La vicenda assume contorni ancora poco chiari poichè la ragazza, ascoltata come testimone, avrebbe negato un rapporto fra i due. Di quell’incontro ci sarebbe, secondo la “Rosea”, traccia nelle carte dell’inchiesta.

Sarebbe stato uno dei tuttofare della “Ma.De”, l’agenzia in questione, a mettere in contatto il calciatore con una minorenne, come si apprende dalle chat, soprattutto da una risalente al giugno 2020. Oltre all’avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri 3 calciatori famosi, non indagati, ma chiamati in qualità di testimoni: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.