Shock alla Casa Bianca: sventato attentato con droni e cecchini durante l’evento UFC per il compleanno di Trump

L'FBI ha sventato un attentato, progettato con droni e tiratori scelti, che sarebbe dovuto avvenire durante l'evento UFC per il compleanno di Donald Trump

Donald Trump
Foto di Jim Lo Scalzo / Ansa

L’FBI ha annunciato di aver sventato in tempo un progetto per un ampio attentato che prevedeva l’utilizzo di droni esplosivi e tiratori scelti, pensato per colpire l’evento UFC (principale promotion di arti marziali miste) tenutosi questa settimana alla Casa Bianca per celebrare il compleanno di Donald Trump. Secondo le accuse, il piano prevedeva l’uso di droni carichi di esplosivi destinati a colpire gli edifici vicini all’evento.

Secondo gli investigatori, l’obiettivo era causare un’evacuazione di massa dell’area e indirizzare la folla verso una squadra di tiratori scelti preparata in anticipo in un’altra posizione. È stato inoltre riferito che era previsto un “secondo round” dell’attentato, in cui gli assalitori avrebbero dovuto assaltare a colpi di arma da fuoco i cancelli della Casa Bianca.

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