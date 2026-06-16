Settingiano, nel campo di tiro “Due Mari” successo per gli arcieri Club Lido

Domenica 14 giugno nel campo di Tiro Due Mari centro sportivo omologato nazionale per il tiro con l’arco si è svolta la quarta manifestazione sportiva della stagione, organizzata dagli Arcieri Del Feudo di Maida. All’appuntamento sportivo hanno preso parte atleti calabresi e arcieri provenienti dalla vicina Sicilia, che si sono contesi i podi della manifestazione.

Per gli Arcieri Club Lido che gestiscono la struttura sportiva arrivano ottimi risultati

Per gli Arcieri Club Lido che gestiscono la struttura sportiva arrivano ottimi risultati, infatti nel Ricurvo femminile classe allieve conquista l’oro Sgotto Sofia, seguita nel compound stessa classe da Fabio Ludovica. Oro nell’arco nudo ragazzi maschile per Poerio Piterà Alessandro, così come nel ricurvo maschile seniores che vede sul gradino più alto del podio il socio della Club Lido Poerio Piterà Francesco che milita nella CAM Arcieri Monica del presidente Carla Frangilli.

“I risultati sportivi sono soddisfacenti– aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo- e vedendo anche i miglioramenti di Sgotto Maurizio nell’arco nudo Master possiamo dire di essere sulla buona strada. La manifestazione sportiva ha visto il campo di Settingiano ospitare per la quarta volta una competizione sportiva di alto livello, infatti questo messaggio è stato anche ampiamente sottolineato dal presidente regionale Giarmoleo, il quale ha definito la struttura del Club Lido come riferimento per il targa in Calabria. La stessa struttura, ospiterà ancora un altro evento sportivo il 05 luglio, stavolta organizzato dalla società degli Arcieri Lametini. Volevo ringraziare, aggiunge il mister nonchè vice presidente societario Club Lido, Poerio Piterà Edoardo, chi ci supporta in questa nostra attività sportività sportiva, in primis il consigliere comunale Vincenzo Iuliano che si è dimostrato in questi periodi sempre disponibile e collaborativo con il nostro team e a tutta l’amministrazione del sindaco Antonello Formica, Vittorio Frangilli per gli ottimi materiali di tiro di Francesco con le attrezzature GILLO. Un grazie va anche a Gulia Sabrina e Sgotto Maurizio, instancabili collaboratori del Team”.

“Il nostro intento- aggiunge Edoardo Poerio Piterà- sarà quello di migliorare sempre la struttura, per renderal sempre più accogliete e farla diventare centro di riferimento sportivo per il tiro con l’arco non solo del catanzarese e della Calabria, ma farlo diventare un punto di riferimento anche per le regioni del sud Italia”.