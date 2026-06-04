Serie D, Trapani più forte della penalizzazione: ufficializzati i primi due movimenti in entrata, si tratta di giocatori esperti | NOMI

Nonostante la maxi penalizzazione dell’anno scorso, che ha impedito di centrare i playoff, ma soprattutto ha costretto la squadra alla retrocessione in Serie D, il Trapani non si ferma. E non si ferma al netto di un’altra di penalizzazione, di sette punti, che il club dovrà scontare anche nel prossimo campionato. Valerio Antonini è il solito fiume in piena, il solito vortice, non si ferma davanti alle difficoltà ed è già pronto a costruire una compagine importante per ritentare la promozione in C due anni dopo. Ha confermato mister Aronica e, nella giornata odierna, ha ufficializzato due movimenti in entrata: si tratta di Andrea Petta e Simone Giuliano, due difensori esperti.

Chi è Andrea Petta

Difensore centrale classe 1992, Petta porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in anni di carriera tra professionismo e Serie D, distinguendosi come uno dei protagonisti di numerose stagioni vincenti. Nel suo palmarès figurano infatti la vittoria del campionato di Serie C2 con L’Aquila e ben tre successi nel campionato di Serie D con Lupa Castelli Romani, Bisceglie e Team Altamura, confermando nel tempo qualità tecniche, personalità e spiccata mentalità vincente.

Queste le prime dichiarazioni del neo difensore granata: “sono orgoglioso di entrare a far parte di una società prestigiosa come il Trapani. Quando è arrivata la chiamata non ho avuto dubbi: ho percepito immediatamente l’ambizione del progetto e la voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo con grande entusiasmo e con la massima disponibilità a mettere la mia esperienza al servizio del gruppo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il Direttore Sportivo Luigi Volume accoglie così il nuovo acquisto: “Andrea è un profilo che seguivamo con grande attenzione. Parliamo di un calciatore che nel corso della sua carriera ha dimostrato valore, continuità e soprattutto capacità di vincere. Oltre alle qualità tecniche, porterà leadership, esperienza e mentalità all’interno dello spogliatoio. Siamo felici che abbia scelto il Trapani e siamo certi che darà un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Chi è Simone Giuliano

Difensore centrale, classe 1997, Giuliano è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo, completando il proprio percorso formativo fino alla categoria Primavera. Nel corso della sua carriera ha maturato significative esperienze tra i professionisti e nei campionati nazionali dilettantistici, indossando, tra le altre, le maglie di Pro Piacenza, Sicula Leonzio, Marina di Ragusa, Città di Sant’Agata, Don Carlo Misilmeri, Athletic Club Palermo e Gela.

Nel suo percorso sportivo ha collezionato numerose presenze nei campionati di Serie C e Serie D, distinguendosi per affidabilità, continuità di rendimento e spiccate qualità caratteriali. Nelle ultime stagioni è stato tra i protagonisti dei progetti sportivi delle società in cui ha militato, contribuendo al raggiungimento di importanti obiettivi di squadra, tra cui la promozione del Gela nel campionato di Serie D.

L’arrivo di Simone Giuliano rappresenta un ulteriore tassello nel processo di costruzione della rosa granata, con l’inserimento di un profilo di comprovata esperienza, conoscenza della categoria e forte identità territoriale.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Luigi Volume: “Simone Giuliano è un calciatore che seguivamo da tempo e che riteniamo perfettamente funzionale al progetto tecnico del club. Porta con sé esperienza, leadership e una profonda conoscenza del calcio siciliano. Ho cercato di iniziare ad ingaggiare due pilastri di difesa su cui puntò molto ma a breve ci saranno altre attività poichè punto a consegnare a mister Aronica una squadra completa e altamente competitiva già per il ritiro. Siamo certi che saprà offrire un contributo importante alla crescita della squadra e al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.