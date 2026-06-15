Serie D, quale futuro per il Siracusa? Il Sindaco allo scoperto: le novità su nuova società e iscrizione

“Credo che già in queste ore siano stati incaricati dei professionisti per procedere a questo traghettamento societario. Noi siamo sempre a disposizione. Le nostre interlocuzioni, mie e di Gibilisco, sono in una fase di stallo. Quella attuale è un’operazione portata avanti dalla proprietà del Siracusa, attendiamo le prossime ore fiduciosi e capiremo. Quello che mi è stato detto è che la società verrà iscritta in Serie D e che nelle prossime ore dovrebbe essere indetta una conferenza stampa”.

Ad affermarlo, a FmItalia, è il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, intervenuto per aggiornare circa le novità in merito al futuro del club aretuseo, tra nuova società e iscrizione. Qualche giorno fa, il capo di Gabinetto Gibilisco aveva definito la situazione non delle migliori, ma la prima speranza per la piazza è innanzitutto l’iscrizione al campionato di Serie D, anche se la squadra partirebbe comunque con sette punti di penalizzazione.