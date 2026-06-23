Serie D, qual è il futuro del Milazzo? Club allo scoperto: una data cerchiata in rosso

“La SS Milazzo comunica che alla data di oggi 23 giugno non è stato formalizzato alcun passaggio di quote interno, per il quale si sta lavorando a piccoli passi”. Così in una nota il club siciliano aggiorna circa la situazione dal punto di vista societario. “Il presidente Mauro Versaci e gli altri membri del Cda non avendo ancora certezza lasciano tutte le porte aperte, anche quella della vendita a terzi, rimanendo disponibili a valutare altre manifestazioni di interesse, alcune già pervenute, per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club, con la ferma e forte intenzione affinché il progetto sportivo prosegua a Milazzo”.

Poi la data cerchiata in rosso: “qualora al 30 Giugno nessuna di queste opzioni sia concretamente attuabile, dal 1º Luglio, considerando i tempi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D, il Cda si riserva di vagliare altre ulteriori ipotesi, fin qui sempre scartate. Qualsiasi ulteriore proposta può essere formalizzata attraverso lo studio legale Coppolino” si legge ancora.