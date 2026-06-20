Serie D, l’Athletic Palermo annuncia il nuovo allenatore: ex Serie A con grande esperienza | NOME

L’Athletic Palermo cambia allenatore. La squadra siciliana, rivelazione nello scorso campionato di Serie D, giocato per l’intera stagione nelle posizioni di vertice, nonostante lo status di neopromossa, si è separata da mister Ferraro da qualche giorno, annunciando, nelle ultime ore, l’arrivo di mister Giuseppe Ferazzoli.

Ferazzoli vanta una lunga carriera da calciatore professionista, con oltre 400 presenze tra i professionisti, 20 delle quali in Serie A con la maglia del Piacenza. Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2002-2003 ha iniziato la carriera da allenatore alla guida del Castel di Sangro in Lega Pro. Attualmente è reduce dall’esperienza all’Albalonga. Vanta 223 panchine in serie D, 151 in Serie C e 27 nel campionato Primavera con l’Ascoli. Tra il 2016 e il 2017 ha inoltre ricoperto il ruolo di vice allenatore di Luigi Delneri all’Udinese in serie A.

Il club rosanero ha dato l’annuncio sui propri social: “Giuseppe Ferazzoli sarà l’allenatore dell’Athletic Club Palermo per la stagione 2026/2027! Il tecnico romano, reduce dall’esperienza all’Albalonga, vanta un curriculum con 223 panchine in Serie D, 151 in Lega Pro e 27 nel campionato Primavera“.