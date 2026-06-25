Serie D, la Vibonese cambia proprietà: nuovo imprenditore acquisisce il 60% delle quote | NOME

Passaggio di maggioranza in casa Vibonese. La società ha comunicato ufficialmente l’avvenuta cessione del 60% delle quote societarie alla cordata imprenditoriale guidata da Cosimo Vullo, che assume così il ruolo di nuovo socio di maggioranza del sodalizio rossoblù. Nelle prossime ore i soci si riuniranno per definire il nuovo organigramma, con la nomina della presidenza e delle cariche operative. La composizione completa dei quadri dirigenziali sarà comunicata al termine dei lavori. La società ha rivolto un ringraziamento sincero al Gruppo Caffo e al socio Pippo Caffo, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni nei confronti dei colori rossoblù. La continuità garantita nei mesi più delicati ha permesso alla squadra di portare a termine il campionato e di conquistare la salvezza sul campo: un patrimonio di valori al quale la nuova proprietà intende dare pieno seguito.

Un pensiero di gratitudine è stato rivolto inoltre al commissario ad interim Rino Putrino, per il lavoro svolto con dedizione nella gestione di questa delicata fase di transizione, e al sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, per la vicinanza e l’attenzione riservate al sodalizio rossoblù, così come a tutti i soci di minoranza, che con il loro sostegno hanno contribuito a tutelare la stabilità e la continuità del club. In questa fase di transizione, la società è impegnata nel saldo delle pendenze economiche relative alla stagione appena conclusa, passaggio necessario per chiudere l’annata e procedere con regolarità all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Sul piano tecnico, il primo tassello del nuovo progetto è già stato definito: la società ha individuato il nuovo direttore sportivo, figura prioritaria attorno alla quale costruire l’intera programmazione sportiva e le successive operazioni di mercato. Il nome sarà ufficializzato al termine dei lavori per la composizione del nuovo organigramma.

Le parole del nuovo socio di maggioranza Cosimo Vullo: “abbiamo sposato la causa della Vibonese perché questo è un club con una storia e un blasone importanti, che appartengono all’intera comunità. Il nostro primo obiettivo è riavvicinare i tifosi e i cittadini ai colori rossoblù: non facciamo promesse, ma chiediamo di giudicarci sul lavoro e sulla bontà del progetto. Il legame con il territorio e con la nostra gente sarà la base solida su cui costruire un percorso ambizioso e duraturo”.