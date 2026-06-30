Serie D, il Trapani risolve il contratto con il DS Volume: “a causa di rilevanti problemi di salute”

“FC Trapani 1905 rende noto che, a causa di rilevanti problemi di salute, è stato consensualmente risolto il rapporto professionale con il Direttore Luigi Volume. Il Club esprime il più sentito ringraziamento al Direttore per la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso del suo incarico, augurandogli una pronta e completa guarigione. La Società comunicherà nei prossimi giorni il nominativo del nuovo Direttore Sportivo”. Così in una nota il Trapani comunica la separazione con il DS Volume, a causa di “rilevanti problemi di salute” da parte del dirigente. A breve si conoscerà il nome del sostituto.

Ricordiamo che il Presidente del Trapani nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente la riammissione in Serie C, perché convinto di avere ragione rispetto alle motivazioni che hanno portato la squadra a ricevere una maxi penalizzazione e a retrocedere in Serie D. Tra l’altro, va avanti la diatriba sulle partite interne: il Libero Consorzio di Trapani, infatti, ha negato al Trapani la disponibilità di giocare al “Provinciale” e per questo Valerio Antonini ha minacciato le vie legali.