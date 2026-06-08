Serie D, già 5 arrivi per il Trapani. Antonini: “costruiremo una squadra in grado di battere il record di 94 punti”

Nonostante i 5 punti di penalizzazione, Valerio Antonini ci crede. In un modo o nell’altro, la Serie C la vuole riconquistare, col suo Trapani. Riprendendosela in Tribunale o, eventualmente, sul campo, come fatto due anni fa, con una cavalcata incredibile. “Stiamo per concludere gli elementi che comporranno la squadra. Che sia C o che sia D; in caso di D, sarà costruita per battere il record di 94 punti. In caso di C per fare un campionato per arrivare nei play off. Finalmente sto lavorando con un direttore preparato e serio che mette al primo posto gli interessi della società, grazie Luigi. Non ci ero abituato. Nel frattempo a breve avremo novità sul fronte Pallacanestro. La verità ci renderà liberi”.

E’ quanto ha affermato il Presidente dei granata sui social, dando seguito ai movimenti in entrata di questi giorni, ben cinque: sono infatti arrivati Andrea Petta, Simone Giuliano, Dario Giacomarro, Federico Marigosu e Sebastiano Aperi.