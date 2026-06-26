Serie D, bel rinforzo per la Nissa: arriva un attaccante, due anni fa ha siglato 17 reti

La Nissa rinforza il reparto offensivo con Matteo Panattoni. L’attaccante classe 2002 è un nuovo calciatore biancoscudato e rappresenta un innesto importante per qualità, forza e prospettiva. La società accoglie uno degli attaccanti più interessanti della sua generazione, reduce da un percorso che lo ha visto protagonista in Serie D e poi impegnato anche nel calcio professionistico. Un’operazione definita dal club un grande colpo del direttore Lorenzo Giovannone, al lavoro sul mercato con impegno e professionalità. Panattoni è un centravanti moderno, capace di unire fisicità, tecnica e spirito di sacrificio. Soprattutto, è un giocatore che conosce la strada del gol e che ha dimostrato di saper incidere quando gli vengono concessi spazio e continuità.

Il percorso dell’attaccante parla attraverso i numeri. Nella stagione 2024/2025, Panattoni è stato tra i grandi protagonisti della Serie D con la maglia dell’Orvietana, chiudendo il campionato con 17 reti e prestazioni di altissimo livello che lo hanno reso uno dei protagonisti più apprezzati della stagione agonistica. Un bottino importante, che gli ha permesso di conquistare il meritato approdo nel calcio professionistico e di confermare le qualità già intraviste dagli addetti ai lavori. Nel campionato 2025/2026 ha affrontato la sfida della Lega Pro con il Livorno. Un’esperienza preziosa sotto il profilo della crescita personale e professionale, anche se il minutaggio a sua disposizione è stato limitato. Nonostante le poche opportunità, collezionando comunque undici presenze, Panattoni ha mostrato grandi qualità. Nella seconda parte della stagione è ritornato in Serie D con l’Orvietana..