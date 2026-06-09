Serie C, ufficiali le date della nuova stagione: inizio, fine, soste e tre turni infrasettimanali

Prende forma il calendario della stagione sportiva 2026-2027 della Serie C. Sono state rese note le date relative al campionato di Serie C, che prenderà il via domenica 23 agosto 2026. La stagione regolare si fermerà per la sosta di fine anno domenica 27 dicembre 2026, mentre il termine del campionato è fissato per domenica 25 aprile 2027. Nel corso della stagione sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali, le cui date saranno determinate successivamente.

Queste le date:

Inizio: domenica 23 agosto 2026

domenica 23 agosto 2026 Sosta: domenica 27 dicembre 2026

domenica 27 dicembre 2026 Turni infrasettimanali: 3 turni da determinare

3 turni da determinare Termine: domenica 25 aprile 2027

Prima dell’avvio del campionato, spazio alla Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Il primo turno eliminatorio è in programma domenica 16 agosto 2026, una settimana prima del debutto della Serie C.