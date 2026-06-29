Serie B, è un Palermo sempre più internazionale: il logo di Etihad Airways comparirà sulle maglie

E’ un Palermo sempre più internazionale. E non potrebbe essere altrimenti, se la proprietà è quella del City Group. Il club, in una nota, ha annunciato “il rinnovo della partnership con Etihad Airways, che sarà Official Airline Partner del Club per la stagione 2026-2027″. Cosa cambia? Che il “logo della compagnia aerea globale sarà presente, a partire da quest’anno, nella posizione di Back of Shirt sulle maglie ufficiali da gara del Palermo FC, comparendo sul retro delle divise della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile”.

“L’accordo – si legge ancora nella nota ufficiale – rappresenta un’evoluzione della partnership già avviata nei mesi scorsi e conferma la volontà condivisa di sviluppare una collaborazione di lungo periodo, sostenendo il percorso di crescita internazionale del Club rosanero e valorizzando al tempo stesso l’impegno della compagnia aerea nel mercato europeo”.