Sentinelle del mare Jonio: studenti custodi del territorio a Sant’Alessio Siculo

Questa mattina, 29 maggio 2026, nel plesso “A. Gussio” di Sant’Alessio Siculo, appartenente all’I.C. di Santa Teresa di Riva diretto dalla Prof.ssa Enza Interdonato, gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado, coordinati dalle insegnanti referenti Elisa Triolo e Carmela Ramiri, hanno partecipato alla presentazione del progetto di educazione ambientale “SENTINELLE DEL MARE JONIO: GUARDIANI DI CAPO SANT’ALESSIO SICULO”. Il progetto vede coinvolto l’Istituto plesso “A. Gussio” in collaborazione con il Comune di Sant’Alessio Siculo, la Città Metropolitana di Messina nodo INFEA e l’AssoCEA Messina APS, con l’obiettivo di formare i custodi del territorio di domani.

Il progetto “Sentinelle del mare Jonio: Guardiani di Capo Sant’Alessio Siculo” pone al centro dell’attenzione la protezione della biodiversità locale e la promozione di un turismo sostenibile, trasformando cittadini e studenti da semplici osservatori a veri e propri custodi attivi del territorio. Il percorso di educazione ambientale culminerà in importanti appuntamenti. L’obiettivo è costruire una forte sinergia tra educazione, partecipazione attiva e azioni concrete per aumentare la capacità dell’ambiente locale di resistere agli impatti dei cambiamenti climatici.

Durante l’incontro erano presenti gli alunni, gli insegnanti, l’Ing. Francesco Cancellieri che ha presentato il progetto, l’assessore Roberta Rigano per il comune di Sant’Alessio, i rappresentanti provinciali coordinati dalla Dott.ssa La Fauci e gli esperti Claudio Barbera, Giuseppe Cacciola, Giuseppe Lo Paro e Vincenzo Piccione. È stato proiettato il video “Bio Invasori del Mediterraneo” (tratto da Linea Blu) con approfondimenti degli esperti Barbera, Lo Paro e Piccione, molto apprezzati dai presenti.

Al termine dell’incontro tutti gli alunni hanno ricevuto un cappellino e una sacca, con l’impegno di ritrovarsi nuovamente sul lungomare il giorno 8 giugno 2026 in occasione della ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite, Giornata Mondiale degli Oceani, per celebrare l’importanza vitale dei mari con una giornata dedicata all’azione concreta.