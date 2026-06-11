Seminara, il bilancio del sindaco Piccolo a 4 anni dall’insediamento | INTERVISTA

A quattro anni dal suo insediamento, l’amministrazione comunale di Seminara traccia un bilancio di ciò che è stato per la cittadina in provincia di Reggio Calabria. Il primo cittadino, il Dottor Giovanni Piccolo, ha offerto ai cittadini un quadro dettagliato dei risultati raggiunti e delle sfide affrontate in questi anni. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per Strettoweb, il giovane sindaco ha voluto condividere la propria visione sul futuro del paese, evidenziando come il suo mandato stia trasformando il volto di Seminara.

Interventi e progetti chiave

Tra le priorità del sindaco Piccolo vi è stata la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale di Seminara, con iniziative volte a sostenere le attività locali e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’amministrazione ha lavorato anche su progetti infrastrutturali, potenziamento dei servizi pubblici e gestione efficiente delle risorse comunali.