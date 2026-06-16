Scuola, stipendi e arretrati ancora bloccati. ANIEF Diamante attacca: “serve rispetto per docenti e ATA”

“È vergognoso che, in una fase economica così difficile per milioni di famiglie italiane, il personale della scuola sia ancora costretto ad attendere aumenti e arretrati che spettano di diritto.” Lo dichiara il Prof. Simone Veronese, Responsabile della Comunicazione Nazionale ANIEF Diamante, intervenendo sul ritardo nell’erogazione degli arretrati e degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca. “Da settimane assistiamo a rimpalli burocratici e ritardi incomprensibili. I prezzi dell’energia continuano a mordere i salari, il costo della vita cresce, le famiglie dei docenti e del personale ATA fanno i conti con bollette, mutui e spese sempre più pesanti, eppure ancora oggi non si riesce a completare l’iter necessario per consentire il pagamento degli arretrati.”

“Non è più il momento delle giustificazioni. Chiediamo al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di intervenire immediatamente presso il Governo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché vengano superati tutti gli ostacoli burocratici che stanno rallentando una procedura che avrebbe dovuto essere già conclusa.” “Il Ministro ha il dovere politico e morale di difendere i lavoratori della scuola. Docenti e ATA hanno garantito il funzionamento del sistema scolastico nazionale in anni complessi, tra emergenze, riforme e carenze di organico. Non meritano ulteriori attese né ritardi.”

“Per questo diciamo chiaramente: meno filosofie e più fatti. Meno annunci e più stipendi. Meno burocrazia e più rispetto per chi ogni giorno garantisce il diritto allo studio di milioni di studenti.” “ANIEF continuerà a vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati e affinché gli arretrati e gli aumenti contrattuali vengano corrisposti nel più breve tempo possibile. Il personale scolastico merita rispetto, certezze e retribuzioni adeguate. Ogni ulteriore ritardo sarebbe inaccettabile.”