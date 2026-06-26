Scossa di terremoto avvertita a Catanzaro: magnitudo 3.2 | MAPPE E DATI

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 26 giugno 2026, nell’area della provincia di Catanzaro. Secondo i dati aggiornati, l’evento sismico è avvenuto alle 11:03 ora italiana e ha avuto una magnitudo pari a 3.2. Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 32,3 chilometri, un elemento che può aver contribuito alla netta percezione della scossa da parte della popolazione in diversi comuni del Catanzarese. La scossa, inizialmente indicata con una stima provvisoria compresa tra 3.1 e 3.6, è stata successivamente definita con magnitudo 3.2. Si tratta di un evento di moderata intensità, ma sufficiente a essere avvertito chiaramente dalla popolazione, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro e ai piani alti degli edifici. Numerosi residenti potrebbero aver percepito un tremore improvviso, accompagnato in alcuni casi da vibrazioni di finestre, mobili o oggetti all’interno delle abitazioni.

Profondità di 32,3 chilometri: scossa nettamente percepita

Il terremoto è avvenuto a 32,3 chilometri di profondità. Questo dato è importante per comprendere la diffusione della percezione sul territorio: una profondità di questo tipo può consentire alle onde sismiche di propagarsi su un’area più ampia, rendendo la scossa avvertibile anche a una certa distanza dall’epicentro. Pur non trattandosi di un evento di magnitudo elevata, la combinazione tra magnitudo 3.2 e profondità dell’ipocentro ha fatto sì che il sisma fosse nettamente avvertito dalla popolazione.

Catanzaro e Calabria, territorio ad alta sismicità

La Calabria è una delle regioni italiane a maggiore esposizione sismica, e anche l’area di Catanzaro rientra tra le zone monitorate con particolare attenzione dalla rete nazionale. Eventi di bassa e media magnitudo vengono registrati con frequenza dagli strumenti dell’INGV, che aggiorna costantemente la lista dei terremoti rilevati in Italia e nelle aree limitrofe. Il terremoto di oggi nel Catanzarese si inserisce quindi in un contesto geologico noto, dove la sorveglianza sismica rappresenta uno strumento fondamentale per informare tempestivamente popolazione, istituzioni locali e Protezione Civile.

Nessuna segnalazione di danni

Al momento non risultano informazioni su danni a persone o cose. La scossa, pur essendo stata avvertita in modo netto, non avrebbe provocato conseguenze rilevanti secondo le prime indicazioni disponibili. In questi casi è comunque importante fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e non diffondere notizie non verificate. Dopo un terremoto, anche di lieve o moderata entità, è consigliabile controllare eventuali aggiornamenti da parte dei Comuni, della Protezione Civile e degli enti competenti.

Terremoto nel Catanzarese, attenzione agli aggiornamenti

L’evento sismico delle 11:03 del 26 giugno 2026, con magnitudo 3.2 e profondità di 32,3 chilometri, ha richiamato l’attenzione dei residenti della provincia di Catanzaro. La percezione netta della scossa ha generato apprensione tra la popolazione, ma al momento il quadro resta sotto controllo. Eventuali ulteriori aggiornamenti ufficiali potranno fornire dettagli più precisi sulla localizzazione dell’epicentro e sull’eventuale risentimento nei diversi comuni interessati.