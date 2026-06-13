Scilla, viabilità nel caos e proteste per la strada chiusa tra Marina Grande e Chianalea | INTERVISTE

A Scilla cresce la tensione tra operatori economici, associazioni locali e istituzioni sul fronte della viabilità, con un territorio turistico di grande richiamo che denuncia una situazione definita ormai insostenibile. Oggi le telecamere di Graziano Tomarchio per Strettoweb si sono accese sul borgo calabrese per dare voce a un malcontento sempre più diffuso tra chi lavora nel settore turistico.

Strada chiusa tra Marina Grande e Chianalea

Al centro delle contestazioni c’è la persistente chiusura della strada che collega Marina Grande a Chianalea, un’arteria considerata fondamentale per la mobilità locale e per il flusso turistico che caratterizza il borgo. La chiusura prolungata sta generando difficoltà significative per residenti, visitatori e attività commerciali. Gli operatori del territorio chiedono con forza “chiarezza e certezze” a chi ha la responsabilità amministrativa della gestione della viabilità, sottolineando come l’assenza di risposte stia aggravando una situazione già complessa. Il tema della percorribilità della strada è diventato il punto centrale di una protesta che coinvolge diverse categorie produttive.