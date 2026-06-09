Scilla, l’appello dell’ass. Scarano ai giovani: “sporcate meno, aiutateci a mantenere pulito” | INTERVISTA

Domenico Scarano, assessore all’Ambiente del Comune di Scilla, lancia un appello ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, chiedendo ai giovani una maggiore sensibilità nel rispetto dell’ambiente, soprattutto in vacanza. “A Scilla la nettezza urbana funziona, è uno dei paesi in cui funziona più di tutti. Sulla spiaggia abbiamo messo i bidoni supplementari per favorire chi viene a farsi il bagno a usarli. – dichiara Scarano – Il problema è nei giovani: io voglio che i giovani vengano a Scilla, io voglio che Scilla sia frequentata, però devono avere un tocco di sensibilità. Noi non possiamo pensare che possiamo mettere un operatore ecologico per ogni persona che viene a Scilla. Quindi, se tu vieni a Scilla, con un mare fantastico del genere, con uno sfondo meraviglioso come il castello, e poi dopo che hai fatto la tua bella giornata al mare, perché non devi prendere la bottiglia, il sacchetto, quello che usi o che hai consumato, fare 50 metri e metterlo dentro i bidoni? Che cosa ti costa? Questa è una questione di educazione, di rispetto civico che parte dalla base.

Mi dispiace, non voglio essere così duro, ma la nuda e cruda realtà è questa. Quelli che sporcano di più sono i giovani, noi li vediamo, non sono le famiglie, ma sono i giovani, si bevono la birra, si bevono l’acqua, si mangiano le patatine, si mangiano la pizza e lasciano i cartoni.

Quindi è una situazione che non va bene, questo è un invito che faccio, essere più sensibili su quello che è nell’ambiente. Durante l’inverno noi abbiamo fatto molte giornate ecologiche con associazioni, con le scuole, quindi abbiamo un occhio di riguardo. Al porto, l’altro giorno, abbiamo fatto la pulizia del fondale dentro il porto, quindi non è che noi siamo un’amministrazione assente o insensibile a queste cose, però da soli non ce la possiamo fare“.