Santuario Nostra Signora dello Scoglio, grande partecipazione per l’incontro di preghiera con Fratel Cosimo

Con profonda partecipazione spirituale e grande affluenza di fedeli, sabato 6 giugno 2026 il Santuario Diocesano di Nostra Signora dello Scoglio ha ospitato un incontro di preghiera presieduto dal vescovo Francesca Oliva. Prima della solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall’amministratore diocesano di Locri – Gerace, Fratel Cosimo ha tenuto un momento di evangelizzazione per i pellegrini giunti da diverse regioni d’Italia e dall’estero.

Il fondatore del santuario mariano ha invitato tutti “a riscoprire la centralità di Cristo nella vita quotidiana, alla conversione del cuore, alla fiducia nella misericordia divina e alla perseveranza nella preghiera”. L’incontro si è svolto in un clima di profonda comunione spirituale, caratterizzato dall’ascolto della Parola di Dio, testimonianze di fede e richiami ai valori evangelici. L’evangelizzazione ha rappresentato un’occasione privilegiata per rafforzare il cammino cristiano e accogliere un messaggio di speranza, pace e riconciliazione rivolto a famiglie e comunità ecclesiali.

Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’evangelizzazione pronunciata da Fratel Cosimo, dopo l’invito a elevare un’Ave Maria alla Madonna: “Un saluto di pace e di ogni bene rivolgo a tutti voi fratelli e sorelle, che siete giunti in questo Santuario mariano per venerare la Madre di Dio, Nostra Signora dello Scoglio. Oggi, è il primo sabato del mese di giugno, e come tutti sappiamo il mese di giugno è il mese dedicato al culto del Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Quel cuore di cui Gesù stesso ebbe a dire a Suor Margherita Maria: “Ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, fino ad esaurirsi e consumarsi per dimostrare ad essi il suo amore, ed in cambio non riceve dalla maggior parte di essi se non ingratitudine e disprezzo”. E a proposito della devozione al Sacro Cuore di Gesù, diceva poco tempo addietro il nostro S. Padre Papa Leone, indirizzando un messaggio al popolo: “A giugno voi celebrate la pia devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù, vi incoraggio a coltivare questa tradizione, affidando al Cuore di Cristo, fonte di vita e di santità, le vostre preoccupazioni”. Esortati e incoraggiati dalle parole del S. Padre, vogliamo davvero riprendere come un tempo questa devozione e praticare il culto al Cuore di Gesù. Questo esige, da parte di tutti noi, di ciascuno di noi, una crescita nello spirito di fede e di adorazione alla Santissima Eucaristia, Sacramento e mistero di amore…”.

L’evangelizzazione ha proseguito con un approfondimento sul Vangelo di Giovanni cap. 6: “Disse Gesù alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”, richiamando anche esempi biblici e testimonianze dei santi, per evidenziare l’importanza della Santissima Eucaristia come centro della vita cristiana.

Fratel Cosimo ha sottolineato: “Il Pane Eucaristico è la nostra vita, la nostra forza e il nostro sostegno. Io sono il pane di vita disse Gesù, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Dobbiamo non solo desiderarlo, ma avere fame per questo cibo spirituale, non ogni tanto, ma ogni giorno. Giovanni Maria Vianney, il santo curato d’Ars diceva: “Venite alla comunione, venite a Gesù, venite a vivere di lui, al fine di vivere per lui”. Voglia la Vergine Santissima Nostra Signora dello Scoglio, Donna Eucaristica, suscitare in ciascuno di noi sempre più il desiderio ardente di cibarci del Pane Eucaristico, il pane della vita, il pane disceso dal cielo per la nostra salvezza, e per quella di tutti gli uomini e le donne di ogni tempo. Dite Amen. Dio vi benedica e sia lodato Gesù Cristo”.

Al termine dell’incontro, preceduto dalla concelebrazione e dalle confessioni, il coordinatore generale del santuario, dott. Giuseppe Cavallo, ha annunciato che sabato 4 luglio si svolgerà un nuovo incontro di preghiera in cui verrà salutato il vescovo Oliva e subentrerà monsignor Cesare Di Pietro, nominato dal Santo Padre Leone XIV° alla guida della diocesi di Locri – Gerace l’11 maggio scorso, anniversario della prima apparizione della Madonna sullo Scoglio a Fratel Cosimo nel 1968.