Sant’Eufemia, lo zuccherificio e la memoria della Piana: dal passato, una risorsa per il futuro

Dal passato può arrivare una risorsa per il futuro. È la riflessione fatta dai Liberali di Lamezia Terme in merito allo zuccherificio di Sant’Eufemia, struttura dal forte valore storico e identitario per la Piana, simbolo di un passato produttivo e agricolo di alto livello, che oggi può tornare a essere un asset nevralgico per lo sviluppo presente e futuro del territorio. Di seguito la riflessione del PLI lametino.

“La storia di Sant’Eufemia Lamezia rappresenta una delle pagine più importanti dello sviluppo economico, agricolo e industriale della Calabria. La grande bonifica della Piana di Sant’Eufemia trasformò un territorio caratterizzato da aree paludose e malsane in una delle più produttive realtà agricole del Mezzogiorno. Le opere di canalizzazione, la realizzazione delle infrastrutture, la nascita dei villaggi agricoli, delle case coloniche, delle risaie e delle coltivazioni della barbabietola da zucchero rappresentarono un modello integrato di sviluppo territoriale che ancora oggi merita di essere studiato e valorizzato.

In questo contesto nacque nel 1939 lo Zuccherificio di Sant’Eufemia, una delle più importanti realtà industriali della Calabria. Non era soltanto una fabbrica. Era il simbolo di una visione di crescita economica e sociale, il luogo del lavoro, della formazione e della speranza per centinaia di famiglie. Per molti giovani di quegli anni studiare chimica significava ambire a lavorare nello zuccherificio. Era “la Fabbrica”, il simbolo del riscatto sociale e dell’industrializzazione della Piana.

Attorno allo zuccherificio si sviluppò un vero progetto territoriale: strade, ferrovia, quartieri operai, abitazioni per i lavoratori stagionali, servizi e infrastrutture. Una vera città moderna che contribuì a costruire l’identità di Sant’Eufemia e dell’intera area lametina.

Purtroppo, nel corso dei decenni, questo immenso patrimonio storico e culturale non ha ricevuto la valorizzazione che meritava. Molti edifici sono stati abbandonati, le testimonianze della bonifica sono state dimenticate e lo stesso zuccherificio, nonostante studi, progetti, tesi universitarie e l’interesse di esperti nazionali e internazionali, continua a vivere una condizione di incertezza. Come ricordò il professor Marco Dezzi Bardeschi del Politecnico di Milano, Sant’Eufemia non è una città senza storia, ma rischia di diventare una città senza memoria.

I Liberali Lamezia Terme ritengono che sia arrivato il momento di invertire questa tendenza. Oggi Sant’Eufemia rappresenta il principale snodo infrastrutturale della Calabria. Qui sorgono l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, la principale stazione ferroviaria regionale e il più importante terminal degli autobus del territorio calabrese. Ogni anno milioni di persone transitano attraverso questa porta d’accesso alla Calabria senza avere l’opportunità di conoscere la straordinaria storia della Piana Lametina. Per questo proponiamo la creazione di un grande progetto di recupero storico e culturale che preveda:

un Centro Culturale della Piana Lametina;

una Biblioteca pubblica dedicata alla storia del territorio;

un Museo della Bonifica, delle Risaie e dello Zuccherificio;

un archivio storico dedicato alla memoria delle famiglie dei coloni, dei lavoratori e delle trasformazioni economiche della Piana;

percorsi turistici e didattici sulla bonifica, sulle opere idrauliche e sul patrimonio industriale;

il recupero e la valorizzazione dell’area dello zuccherificio come polo culturale, turistico, espositivo e congressuale.

Non si tratta di una battaglia contro lo sviluppo. Al contrario. Crediamo in uno sviluppo intelligente che sappia trasformare la memoria storica in opportunità economica, culturale e occupazionale. In tutta Europa gli ex siti industriali vengono recuperati e trasformati in musei, centri culturali, spazi per eventi, poli universitari e attrattori turistici. Non esiste alcuna ragione per cui ciò non possa avvenire anche a Sant’Eufemia.

Allo stesso tempo, i Liberali Lamezia Terme sostengono con convinzione il progetto della Città Metropolitana Catanzaro-Lamezia Terme, ritenendolo uno strumento fondamentale per attrarre investimenti, rafforzare le infrastrutture esistenti e costruire una nuova strategia di sviluppo dell’area centrale della Calabria. Una città metropolitana moderna, integrata e competitiva potrebbe generare un indotto importante in termini di occupazione, servizi, turismo, logistica e sviluppo economico per tutta la Piana Lametina.

La valorizzazione della memoria storica di Sant’Eufemia, della bonifica, delle risaie e dello zuccherificio deve diventare parte integrante di questa visione. Perché un territorio che dimentica la propria storia rinuncia a una parte del proprio futuro. Un territorio che custodisce e valorizza la propria memoria costruisce invece le basi per una crescita più forte, più consapevole e più duratura.

I Liberali Lamezia Terme continueranno a promuovere ogni iniziativa utile affinché Sant’Eufemia torni ad essere non soltanto il principale punto di accesso alla Calabria, ma anche un luogo di cultura, memoria, innovazione e sviluppo“.