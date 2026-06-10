Sant’Eufemia d’Aspromonte, in piena estate un festival con giovani da tutta la Calabria. Di che si tratta: le info

Sant’Eufemia d’Aspromonte si prepara ad accogliere giovani da tutta la Calabria per il festival in programma il prossimo 17 luglio. L’iniziativa, diretta artisticamente da Giuseppe Rugnetta, punta a diventare un momento di incontro, crescita culturale e valorizzazione del territorio. A presentare il progetto è lo stesso Rugnetta: “questo progetto rappresenta un’importante iniziativa di aggregazione e valorizzazione del territorio. L’evento coinvolgerà giovani provenienti da tutta la Calabria, all’incirca 80 bambini e ragazzi, con l’obiettivo di creare un momento di incontro, condivisione e crescita culturale per l’intera regione. Il festival è organizzato in collaborazione con l’Associazione Monte Carmelo di Sant’Eufemia d’Aspromonte e con l’Associazione I Ragazzi di Quartiere, entrambe impegnate attivamente nella promozione di iniziative sociali, culturali e di aggregazione sul territorio”.

Il festival coinvolgerà dunque circa 80 bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà calabresi. L’obiettivo è favorire la partecipazione giovanile e creare un’occasione di confronto tra esperienze, territori e sensibilità diverse. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Monte Carmelo di Sant’Eufemia d’Aspromonte e con l’Associazione I Ragazzi di Quartiere, realtà impegnate nella promozione di iniziative sociali, culturali e di aggregazione sul territorio. La manifestazione si inserisce così nel percorso di valorizzazione delle comunità locali e del protagonismo dei giovani, con l’ambizione di offrire un’esperienza condivisa capace di coinvolgere l’intera regione.