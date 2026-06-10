Sant’Antonio fa tappa alla Questura di Crotone: preghiera e omaggio della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, il piazzale della Questura di Crotone ha accolto un momento particolarmente significativo e sentito dalla comunità cittadina e dal personale della Polizia di Stato. Nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Sant’Antonio, la statua del Santo ha fatto tappa presso la Questura per un momento di preghiera e raccoglimento, testimoniando la vicinanza della comunità religiosa agli uomini e alle donne della Polizia di Stato quotidianamente impegnati nella tutela della sicurezza pubblica e al servizio dei cittadini.

Ad accogliere la processione è stato il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, unitamente al cappellano della Polizia di Stato, Mons. Pancrazio LIMINA, ai funzionari e al personale della Polizia di Stato. Alla presenza del parroco e di numerosi fedeli, è stata elevata una preghiera dedicata agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle loro famiglie, quale segno di riconoscenza e sostegno per il delicato compito svolto ogni giorno.

Nel corso dell’incontro, il Questore PANVINO ha espresso il proprio ringraziamento per il gesto di attenzione e vicinanza rivolto alla Polizia di Stato, sottolineando il valore dei momenti di condivisione che rafforzano il legame tra le istituzioni e la comunità. In segno di profonda gratitudine per la protezione che Sant’Antonio continua a rappresentare per gli uomini e le donne della Polizia di Stato, il Questore, insieme ai funzionari, ha voluto omaggiare il Santo con un mazzo di fiori.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e partecipazione, confermando il forte rapporto di collaborazione e vicinanza tra la Polizia di Stato e la cittadinanza crotonese, nel comune riferimento ai valori della solidarietà, del servizio e dell’impegno verso il prossimo.