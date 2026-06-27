Sanità in Calabria, Antoniozzi alle Opposizioni: “abbassare i toni e collaborare, da Occhiuto nessuna protervia”

Sulla sanità calabrese il confronto politico deve uscire, secondo Alfredo Antoniozzi, da un clima di scontro permanente. Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera interviene nel dibattito chiedendo alle opposizioni di collaborare su un tema che, afferma, riguarda tutti. “Sulla sanità le opposizioni sbagliano. Trasformare questioni burocratiche in interpretazioni di protervia da parte di Occhiuto è un errore. A loro chiediamo di esercitare giustamente il ruolo di controllo ma anche di collaborare su un tema che appartiene a tutti.

Il governo regionale di centrodestra con grandi sforzi sta riuscendo a fare compiere progressi al sistema. Non si può vivere in un eterno clima di scontro. È necessario abbassare i toni per lavorare insieme sui punti più importanti e fornire suggerimenti e critiche utili non mestare nel torbido. Anche riconoscere alla maggioranza le cose positive può essere un passo in avanti nella discussione”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.