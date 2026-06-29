Sanità, in Calabria al via i concorsi per assumere oltre 150 medici a tempo indeterminato: requisiti e figure richieste

E’ di pochi giorni fa la notizia delle procedure selettive avviate da Azienda Zero, azienda per il governo della sanità calabrese, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di Medici. In particolare, le selezioni avviate riguardano la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 45 posti di Dirigente Medico – Area chirurgica e delle specialità chirurgiche – Disciplina di Ortopedia e traumatologia, di n. 102 posti di Dirigente Medico – Area medica e delle specialità mediche – Disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza e di n. 19 posti di Dirigente Medico – Area medica e delle specialità mediche – Disciplina di Neurologia. Un nuovo importante tentativo diretto a rafforzare il personale sanitario delle strutture calabresi. Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani per esprimere grande soddisfazione:

“Ancora una volta stiamo dimostrando grande concretezza. Sappiamo che le nostre strutture sanitarie, come del resto avviene nel resto d’Italia, soffrono per la carenza di organico. Per questo stiamo continuando a bandire procedure concorsuali con l’ambizione di superare finalmente l’emergenza e di riportare a casa e sul nostro territorio, le risorse umane e i nostri giovani che per una serie di ragioni sono stati costretti ad andare fuori Regione a lavorare e a specializzarsi. In tal senso, le procedure bandite offrono stabilità e solidità contrattuale e siamo convinti che riusciremo a raggiungere gli obiettivi sperati”.

Prosegue ancora Mattiani: “Quanto stiamo facendo dimostra, ancora una volta, quanto importate e virtuoso sia il percorso che con il Governo Regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto abbiamo avviato da anni. Non è casuale l’uscita dal Commissariamento, non sono casuali le precedenti assunzioni di personale o che l’edilizia sanitaria si sia sbloccata con il nostro Governo regionale. E’ tutto frutto di lavoro e di progettualità. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma il processo avviato nel tempo sta producendo grandi risultati” conclude Mattiani.