Sanità: il CentroSinistra calabrese organizza un confronto pubblico a Isola Capo Rizzuto su servizi territoriali, emergenze e carenza di personale

Il futuro della sanità calabrese sarà al centro del confronto pubblico in programma a Isola di Capo Rizzuto, lunedì 15 alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare. L’incontro, dal titolo “Il futuro della sanità calabrese. Case di comunità, medicina territoriale, emergenza-urgenza e carenza di personale: criticità, proposte e prospettive”, punta ad aprire una riflessione pubblica sulle principali sfide che interessano il sistema sanitario regionale. L’iniziativa è promossa dal Partito Democratico, da Casa Riformista e da Sinistra Italiana Avs e rappresenta un’occasione di confronto sui temi più urgenti della sanità in Calabria: il rafforzamento dei servizi territoriali, la gestione delle emergenze e la cronica carenza di personale sanitario.

A moderare il dibattito sarà Francesca Fauci. Dopo i saluti istituzionali di Luigi Raso per Sinistra Italiana Avs, Antonio Maiolo per Casa Riformista e Cavaliere Gaspare per il Partito Democratico, prenderanno la parola diversi rappresentanti politici e istituzionali. Interverranno Ernesto Alecci, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico, Filomena Greco, consigliere regionale di Casa Riformista, Michele Laurenzano, membro della segretaria provinciale di Casa Riformista, e Francesco Tallarico, coordinatore della segreteria regionale di Sinistra Italiana Avs. Le conclusioni saranno affidate a Nico Stumpo, parlamentare e segretario provinciale del Partito Democratico.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, agli operatori sanitari, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano contribuire a una riflessione condivisa sul presente e sul futuro della sanità calabrese. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete e prospettive di rilancio per garantire servizi più efficienti e più vicini ai bisogni dei cittadini, in un settore che continua a rappresentare una delle questioni centrali per la qualità della vita e per il diritto alla salute in Calabria.