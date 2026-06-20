“Sangue del mio sangue”: la campagna estiva 2026 di AVIS Reggio Calabria per trasformare la solidarietà in un gesto immediato e salvavita

L’estate è ufficialmente iniziata: le città del litorale si riempiono di residenti e turisti, ma parallelamente le scorte di sangue negli ospedali subiscono il consueto e pericoloso calo stagionale. Non si tratta di una semplice statistica, ma di un’emergenza reale che tocca da vicino la vita di chi resta, di chi torna per le vacanze e di chi lotta in un letto d’ospedale sul nostro territorio. L’AVIS Provinciale di Reggio Calabria risponde oggi, dalla prestigiosa cornice della Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale (MArRC), con il lancio di una campagna dal messaggio forte, identitario e privo di fronzoli: “SANGUE DEL MIO SANGUE”.

Il concetto: appartenenza e territorio provinciale

Il claim scelto per la campagna estiva 2026 parla la lingua della verità. Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria la generosità non è un dovere astratto, ma una profonda questione di appartenenza a una comunità legata da radici indissolubili. Chi dona il sangue non compie un semplice atto di volontariato formale, ma si prende concretamente cura della propria terra e della propria gente.

Target della campagna estiva

La strategia comunicativa mira a tre target specifici che animano la provincia reggina durante la stagione estiva:

Il residente : invitato a proteggere la propria comunità proprio nel momento in cui il bisogno sanitario aumenta.

: invitato a proteggere la propria comunità proprio nel momento in cui il bisogno sanitario aumenta. Lo studente fuori sede che ritorna : richiamato a lasciare un segno tangibile nel luogo in cui tutto è iniziato, prima di ripartire.

: richiamato a lasciare un segno tangibile nel luogo in cui tutto è iniziato, prima di ripartire. Il giovane in partenza: esortato a portare la propria energia altrove, ma non prima di aver donato alla propria terra un gesto concreto di generosità.

Identità visiva e sistema di prenotazione

L’identità visiva della campagna si focalizza su due elementi cardine:

Il claim, presente in tutti i luoghi di arrivo e partenza dei turisti e dei cittadini reggini.

Il QR Code, che attiva il sistema di prenotazione immediata alla donazione, pensato per non interferire con il periodo estivo di ferie e svago.

Su ogni materiale cartaceo (flyer, cartellini da tavolo nei lidi e post digitali) è presente un QR Code ben visibile. Inquadrandolo con lo smartphone, il cittadino attiva istantaneamente una chat WhatsApp diretta con lo staff di AVIS Provinciale tramite un messaggio precompilato. Il meccanismo consente di prenotare in circa 10 secondi uno slot orario “fast track” nella fascia mattutina, eliminando del tutto i tempi di attesa. Il principio è immediato e si integra con le abitudini estive: “Alle 8:00 doni, alle 9:00 sei in spiaggia. La generosità è veloce.” Bastano circa venti minuti complessivi per compiere il gesto e proseguire la propria giornata di relax.

Unità e solidarietà tra i comuni della provincia

Con questa iniziativa, l’AVIS Provinciale di Reggio Calabria punta a strutturare una rete di solidarietà capillare che colleghi tutti i comuni del territorio metropolitano, dal litorale ionico e tirrenico fino alle aree interne dell’Aspromonte.

L’obiettivo è coordinare in tempo reale le risposte alle chiamate d’emergenza: qualora una specifica sede o centro trasfusionale registrasse la carenza improvvisa di un particolare gruppo sanguigno, l’AVIS Provinciale mobiliterà tempestivamente i donatori dei comuni limitrofi attraverso avvisi social mirati. Perché, da Scilla a Bova, da Reggio a Locri, ogni vita salvata appartiene alla stessa grande famiglia.