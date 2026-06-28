Sangineto, sparatoria in discoteca: feriti due giovani di Cosenza, indagini in corso

Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte scorsa all’interno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l’autore degli Spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Sono due giovani di Cosenza le persone ferite la notte scorsa da colpi di arma da fuoco all’interno di una discoteca di Sangineto. Secondo quanto appreso, i due si trovavano in compagnia di altri amici in un locale notturno del noto centro turistico balneare del Tirreno cosentino, quando al loro indirizzo sono stati esplosi diversi colpi, due dei quali andati a segno. A sparare sarebbe stata una sola persona, tutt’ora ignota. Entrambi sono stati colpiti agli arti riportando ferite non mortali. Proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Paola. Il procuratore capo, Domenico Fiordalisi, ha incaricato i carabinieri della compagnia di Scalea delle investigazioni. Alcune persone presenti in discoteca al momento della sparatoria sono state sentite. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di telecamere di sicurezza.