San Roberto, il sindaco Vizzari: “lavoreremo per il turismo e lo sviluppo del territorio” | INTERVISTA

Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb fanno tappa a San Roberto, comune collinare della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per raccogliere le prime dichiarazioni del neo-eletto sindaco Roberto Vizzari. L’elezione del nuovo primo cittadino apre una fase amministrativa che guarda alla valorizzazione del territorio e alle prospettive di crescita di una comunità dell’area metropolitana reggina. La notizia più rilevante per i cittadini riguarda l’indirizzo politico e amministrativo indicato da Vizzari subito dopo l’elezione. Il nuovo sindaco ha posto al centro della propria azione due temi chiave per il futuro di San Roberto: il turismo e lo sviluppo del territorio. Una linea sintetizzata nelle sue prime parole pubbliche: “lavoreremo per il turismo e lo sviluppo del territorio”.

Turismo e sviluppo del territorio al centro del mandato

Il riferimento al turismo a San Roberto assume un peso particolare per un comune collinare inserito nel contesto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Puntare sulla valorizzazione del territorio significa lavorare sulla riconoscibilità del paese, sulle sue caratteristiche ambientali e sulla possibilità di inserirlo in percorsi di promozione più ampi. Il tema dello sviluppo del territorio si lega direttamente alla capacità dell’amministrazione comunale di intercettare opportunità, rafforzare i servizi e promuovere iniziative capaci di rendere il paese più attrattivo. Le parole del neo-eletto sindaco indicano una prospettiva amministrativa incentrata non soltanto sulla gestione ordinaria, ma anche sulla costruzione di una visione per il futuro della comunità.

Il profilo politico del neo-eletto sindaco Roberto Vizzari

Il nuovo sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, è anche ex consigliere comunale della città dello Stretto con Forza Italia e già sindaco della cittadina in provincia di Reggio. Questo dato aggiunge un elemento politico rilevante alla sua elezione, perché colloca il neo-primo cittadino all’interno di un percorso amministrativo già maturato in un contesto istituzionale più ampio. La sua esperienza precedente potrà rappresentare una risorsa per affrontare le questioni aperte del comune e per costruire relazioni istituzionali utili allo sviluppo locale. La nuova amministrazione sarà chiamata a tradurre in atti concreti l’indirizzo annunciato nelle prime dichiarazioni, con particolare attenzione al turismo, alla promozione del paese e allo sviluppo del territorio.