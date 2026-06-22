San Lucido diventa capitale del flamenco e della creatività mediterranea con Arteinvivo Festival | INFO

Per una settimana il mare della Riviera dei Cedri incontrerà le sonorità dell’Andalusia, i vicoli di un borgo storico diventeranno palcoscenici diffusi e la cultura si trasformerà in esperienza da vivere, ascoltare e condividere. Dal 20 al 25 luglio torna a San Lucido Arteinvivo Festival per la sua quinta edizione, l’evento che dal cuore della Calabria promuove il dialogo tra arte, territori e culture del Mediterraneo, trasformando il borgo calabrese in un laboratorio internazionale di formazione, spettacolo e innovazione culturale.

L’edizione 2026, dal titolo “Radici Vive”, rafforza ulteriormente la storica collaborazione tra Italia e Spagna grazie alla presenza di artisti, musicisti e maestri provenienti dal mondo del flamenco e al sostegno istituzionale dell’Ambasciata di Spagna, confermando il ruolo del Festival come ponte culturale tra i due Paesi.

Per sei giorni San Lucido si trasformerà in una vera cittadella delle arti performative ospitando alcuni tra i più interessanti interpreti della scena flamenca contemporanea. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 spiccano i maestri Rafael Campallo e Adela Campallo, esponenti di una delle famiglie più prestigiose del flamenco andaluso, che guideranno percorsi di alta formazione dedicati agli appassionati e ai professionisti della danza flamenca.

Accanto a loro saranno presenti la bailaora Ester Bucci impegnata nei corsi introduttivi e intermedi dedicati a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, il percussionista Francesco Perrotta con le sue masterclass di cajón flamenco e ritmo y palmas, il cantaor Rafael Perea, artista di riferimento della scena flamenca catalana, protagonista di una speciale masterclass dedicata ai linguaggi del cante flamenco e il maestro Enrico Gallo che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sonorità del tamburello e delle tradizioni musicali del Mediterraneo.

Il programma si arricchisce inoltre con esperienze multidisciplinari che rappresentano da sempre uno dei tratti distintivi di Arteinvivo: il laboratorio creativo “Il Duende di Doda” guidato dalla clownessa e performer Doda Oristano, la masterclass “Tecnica y Recursos de Mantón” con Manuela Baldassarri “La Malita” e il laboratorio artistico “Scorci d’Argilla: San Lucido in Bassorilievo” condotto dall’artista Milena Cosentino.

La programmazione serale propone tre appuntamenti che si inseriscono al culmine del percorso di formazione della settimana: il 22 luglio il Festival ospiterà la proiezione, in prima assoluta italiana, della finale 2024 del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia); il 23 luglio l’imperdibile Flamenco dal vivo con“Tablao d’autore”,con Rafael, Adela e Juan Campallo insieme al cantaor Rafael Perea, in una serata dedicata al flamenco nella sua dimensione più autentica e familiare; il 24 luglio serata di chiusura con il Gala del Flamenco Italiano seconda edizione, con il baile di Ester Bucci, Loredana Ruggieri e Manuela Baldassarri, le chitarre di Pasquale Ruocco e di Francesca Turchetti, il cante di Rafael Perea e il cajón di Francesco Perrotta: autentico punto d’incontro tra artisti italiani e spagnoli con un linguaggio artistico comune: il flamenco. Un percorso che conferma la missione di Arteinvivo: trasformare un borgo del Tirreno cosentino in un luogo di dialogo internazionale dove musica, danza, artigianato, fotografia, tradizioni locali e innovazione culturale convivono e si contaminano reciprocamente.

Il Festival continua inoltre a rappresentare uno degli esempi più significativi di valorizzazione culturale sostenuti dal programma Calabria Straordinaria, contribuendo a promuovere il patrimonio materiale e immateriale della regione attraverso linguaggi contemporanei e relazioni internazionali.

Il Festival Arteinvivo Radici Vive – San Lucido 2026 è realizzato con il sostegno della Regione Calabria, dipartimento turismo “Eventi e Manifestazioni innovative e sperimentali 2026,” dall’Oficina Cultural dell’Ambasciata di Spagna. Con il patrocinio del Comune di San Lucido e della Pro Loco San Lucido. La collaborazione internazionale è sostenuta dalla Escuela de Flamenco de Andalucía.

Direzione artistica di Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi.