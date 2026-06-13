San Filippo del Mela, siglati in tempi record i contratti integrativi del personale comunale

Tempi definiti “da record” per il Comune di San Filippo del Mela, che lo scorso 11 giugno ha sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – Parte Normativa 2026-2028 e l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 2026. Si tratta degli accordi attraverso cui, a livello di singola amministrazione, la parte pubblica e le rappresentanze sindacali (RSU) definiscono l’applicazione locale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

La sigla arriva a pochi mesi dalla sottoscrizione del CCNL Comparto Funzioni Locali, avvenuta il 23 febbraio 2026, confermando una tempistica particolarmente rapida nell’adeguamento contrattuale dell’ente. Per il Comune filippese la delegazione trattante di parte pubblica è stata guidata dal Segretario Generale dell’Ente, PhD Fabio Martino Battista.

Il sindaco Gianni Pino ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il lavoro svolto nella fase negoziale: “ringrazio il Dott. Fabio Martino Battista per il rigore e la scrupolosità con cui ha seguito questa trattativa”. Il primo cittadino ha aggiunto: “l’avere siglato queste ipotesi di contratto in tempi record rispetto all’approvazione del CCNL dimostra ancora una volta come il lavoro serio e costante nel tempo conduca sempre a risultati soddisfacenti”.

Dal canto suo, il Segretario Generale Fabio Martino Battista ha evidenziato il clima collaborativo alla base dell’accordo: “un risultato importante – dichiara Battista – conseguenza di un percorso politico e amministrativo all’interno di un ambiente sereno, in cui si respira una sensazione di benessere organizzativo. Un plauso particolare – prosegue – va al sindaco, Avv. Giovanni Pino, per l’importante obiettivo, frutto di un’azione politica accurata, costantemente orientata ad accogliere le istanze dei dipendenti con particolare sensibilità”. L’intesa rappresenta dunque un passaggio significativo nella gestione delle relazioni sindacali e nell’adeguamento del sistema contrattuale interno dell’ente comunale.