Sala Blu RFI, da domani il servizio arriva anche alla stazione di Tropea

Si amplia il circuito di assistenza della Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Da domani, 1° luglio, anche nella stazione di Tropea sarà attivo il servizio gratuito di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità gestito dalle Sale Blu di RFI. La nuova località si aggiunge alle 14 già attive in Calabria.

In Calabria, la Sala Blu ha sede nella stazione di Reggio Calabria Centrale e gestisce il servizio nelle stazioni calabresi di Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme Centrale, Melito di Porto Salvo, Paola, Reggio Calabria Centrale (Sala Blu), Rosarno, Scalea-S. Domenica Talao, Sibari, Tropea, Vibo Valentia-Pizzo e Villa S. Giovanni. A livello di competenze gestisce anche 3 stazioni della Regione Campania (Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri).

Il servizio è prenotabile attraverso il portale Sala Blu on line, registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio, tramite l’APP Salablu+ e l’indirizzo mail della sede prescelta (per le stazioni gestite da Reggio Calabria l’indirizzo è salablu.reggiocalabria@rfi.it). Le Sale Blu sono contattabili anche telefonicamente: numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) e numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (da fisso e mobile).

Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone con disabilità e a ridotta mobilità attraverso l’ausilio di addetti incaricati nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e le aree della stazione. Nel 2025 sono stati circa 20.000 i servizi di assistenza erogati dal servizio Sala Blu di Reggio Calabria e oltre 3.500 nel primo trimestre del 2026, un trend in continua crescita nel territorio calabrese. Maggiori informazioni nella sezione Accessibilità stazioni del sito web di RFI.