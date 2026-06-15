Rugby, a Messina il III Torneo Internazionale dello Stretto tra veterani e giovani atleti

La Old Rugby Messina 1980 organizza l’appuntamento del 26 e 27 giugno allo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone. In programma anche il Test Match Internazionale Under 18 tra CUS Catania e Brecon RFC

LOCANDINA evento rugby messina

La Old Rugby Messina 1980, con il patrocinio della Città di Messina e la collaborazione degli organismi rugbistici territoriali e federali, organizza il III Torneo Internazionale dello Stretto, in programma nelle giornate del 26 e 27 giugno 2026 presso lo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone, a Messina. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per il movimento rugbistico del territorio, unendo la tradizione del rugby e il futuro della disciplina attraverso il coinvolgimento di giovani atleti in un contesto internazionale.

Il programma dell’evento prevede, nella giornata di venerdì 26 giugno, un momento dedicato all’accoglienza delle delegazioni ospiti presso l’area di Capo Peloro. I partecipanti avranno l’opportunità di trascorrere un pomeriggio sul mare in uno dei luoghi più rappresentativi della città, seguito da un momento conviviale serale pensato per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio tra le diverse realtà sportive presenti.

La giornata di sabato 27 giugno sarà dedicata al III Torneo Internazionale dello Stretto – Torneo Veterani Old Rugby, con il raduno delle squadre partecipanti previsto alle 10:30 e l’inizio degli incontri alle 11:00. Le formazioni che parteciperanno al torneo saranno Grifoni, Old Cus Catania, Old Syrako e Dream Team Vet. La competizione si svolgerà con formula a girone all’italiana, con incontri disputati su due tempi da 10 minuti ciascuno. Al termine delle gare è previsto il tradizionale Terzo Tempo, indicativamente alle 14:30, seguito dalla premiazione del Torneo Veterani prevista intorno alle 15:30.

Alle 17 il Test Match Internazionale Under 18

Conclusa la fase dedicata ai veterani, la manifestazione proseguirà con un appuntamento internazionale giovanile. Alle 17:00 è in programma il Test Match Internazionale Under 18 tra il CUS Catania Under 18 e il Brecon RFC Under 18, formazione del Galles. Il raduno delle squadre Under 18 è previsto alle 16:00, mentre l’incontro si articolerà in due tempi da 35 minuti, separati da un intervallo di 10 minuti, con conclusione prevista alle 18:20. “Con il III Torneo Internazionale dello Stretto – specifica il Presidente Danile Grillo – vogliamo offrire un’occasione di incontro tra realtà rugbistiche differenti, valorizzando al tempo stesso il nostro territorio attraverso l’accoglienza e la condivisione di esperienze sportive. La manifestazione mette insieme l’esperienza dei veterani e il percorso di crescita dei giovani atleti, nel rispetto dei valori che caratterizzano il rugby: rispetto reciproco, inclusione, amicizia e fair play”.

Aggiunge Vincenzo Ciralo, vicepresidente: “Abbiamo voluto affiancare all’aspetto sportivo anche momenti dedicati alla scoperta del territorio e alla condivisione tra i partecipanti. L’accoglienza nell’area di Capo Peloro rappresenta un’occasione per mostrare una delle zone più suggestive della nostra città e per far vivere agli ospiti un’esperienza che vada oltre il campo da gioco. Siamo convinti che il rugby possa essere anche uno strumento efficace per creare relazioni durature e per valorizzare le eccellenze del nostro territorio”.

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