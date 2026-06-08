Rossano, riunita la Conferenza Episcopale Calabra: le attività del primo giorno

Si è aperta oggi a Rossano la sessione di lavoro della Conferenza Episcopale Calabra, che proseguirà anche nella giornata di domani, riunendo i vescovi delle diocesi della regione per un momento di confronto, preghiera e programmazione pastorale. Alla riunione partecipa S.E. Mons. Francesco Oliva, amministratore apostolico della Diocesi di Locri-Gerace, insieme al vescovo eletto, S.E. Mons. Cesare Di Pietro, la cui presenza è stata accolta con particolare gioia da parte dell’episcopato calabrese. L’incontro rappresenta infatti anche un’occasione di fraternità ecclesiale, segnata da un clima di comunione e di gratitudine per il nuovo cammino che si apre per la nostra Chiesa diocesana.

Le sessioni di lavoro sono dedicate ai temi pastorali che coinvolgono l’intera regione ecclesiastica, con attenzione alle sfide sociali, culturali e spirituali che interessano le comunità calabresi. Non sono mancati momenti di preghiera condivisa e di dialogo fraterno, elementi che caratterizzano lo stile sinodale della Conferenza. Nel corso della giornata, i vescovi hanno avuto anche l’opportunità di visitare alcuni dei beni storici e artistici della Diocesi di Rossano-Cariati. Particolare emozione ha suscitato la tappa dedicata al Codex Purpureus Rossanensis, straordinario evangelario del VI secolo, patrimonio UNESCO e testimonianza preziosa della tradizione cristiana delle nostre terre.

Un incontro con la bellezza che continua a parlare alla fede e alla storia delle comunità calabresi. La Diocesi di Locri-Gerace accompagna con la preghiera i lavori della Conferenza e affida al Signore il ministero dei suoi pastori, in un tempo di rinnovata responsabilità e speranza.