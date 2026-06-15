“Rombo di Passione”, a Reggio Calabria il Truck Festival in ricordo di Serena Daf

Reggio Calabria si prepara ad accogliere “Rombo di Passione”, il Truck Festival in ricordo di Serena Daf promosso dall’Associazione sportiva Pantanello. L’appuntamento è fissato per il 5 e 6 settembre al Parcheggio del Tempietto, in una delle aree più suggestive della città, affacciata sullo Stretto, dove arriveranno 200 truck provenienti da tutta Italia. La manifestazione unirà spettacolo, motori, musica, street food e momenti di forte valore emotivo. Al centro dell’evento ci sarà infatti il ricordo di Serena Daf, a cui saranno dedicati la cerimonia inaugurale, un momento commemorativo e un riconoscimento speciale che porterà il suo nome. Il festival sarà anche un’occasione di aggregazione per camionisti, famiglie, appassionati e visitatori, con un programma distribuito su due giornate e pensato per trasformare il Tempietto in una grande arena espositiva fronte mare.

Reggio Calabria capitale dei truck: 200 giganti al Tempietto

La prima giornata di Rombo di Passione si aprirà sabato 5 settembre alle ore 09:00 con “L’Arrivo dei 200 Giganti”. I mezzi entreranno in maniera guidata nell’area del Parcheggio del Tempietto e saranno posizionati per creare una spettacolare arena espositiva fronte mare. Sarà uno dei momenti più attesi dagli appassionati di truck, che potranno osservare da vicino camion arrivati da diverse zone d’Italia.

Contestualmente verranno aperte le iscrizioni ai trofei previsti dalla manifestazione: Best Truck, Light Show, Interni e Sound. Le categorie premieranno estetica, personalizzazione, impianti luminosi, cura degli interni e potenza sonora, elementi che da sempre caratterizzano i grandi raduni dedicati al mondo dei camion.

La cerimonia per Serena Daf e il primo “Rombo all’Unisono”

Il momento più intenso della giornata inaugurale è previsto alle ore 11:30 con l’Inaugurazione Ufficiale & Cerimonia per Serena. Al Tempietto si terrà il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, degli organizzatori e della famiglia di Serena.

La cerimonia sarà seguita da un momento commemorativo con un discorso in ricordo di Serena Daf, quindi dal lancio di palloncini verso il cielo dello Stretto. Subito dopo, tutti i 200 truck saranno protagonisti del primo emozionante “Rombo all’Unisono”: i camion suoneranno i clacson e accelereranno insieme, in un gesto simbolico pensato per far arrivare la loro voce “fin lassù”.

Questo passaggio rappresenta il cuore emotivo del festival: un raduno motoristico che diventa anche memoria condivisa, partecipazione collettiva e segno di vicinanza alla famiglia.

Street food, spettacoli e area expo nel piazzale

Alle ore 12:30 aprirà l’area “Street Food Truck”, con stand gastronomici e proposte di street food locale pensate per accogliere autisti, equipaggi e visitatori. Il cibo sarà uno degli elementi di socialità del villaggio del Tempietto, dove il pubblico potrà trascorrere l’intera giornata tra mezzi esposti, musica, spettacoli e momenti conviviali.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il programma entrerà nel vivo con le esibizioni nel piazzale. Sono previste attività nel cuore del parcheggio, tra esibizioni di abilità alla guida, dimostrazioni tecniche e apertura dell’area expo dedicata a merchandising e accessori per truck. Il pubblico potrà così vivere da vicino l’universo dei camion personalizzati, osservando dettagli tecnici, allestimenti e soluzioni estetiche che rendono ogni mezzo unico.

La sfilata dei truck sul Lungomare Falcomatà

Uno dei momenti più scenografici di sabato 5 settembre sarà la “Sfilata dei Giganti”, in programma alle ore 18:30. I truck accenderanno i motori per una parata controllata che partirà dal Tempietto e si muoverà in direzione della Via Marina e del Lungomare Falcomatà, prima di fare ritorno al piazzale.

La sfilata permetterà alla città di ammirare i mezzi in movimento in uno scenario simbolico per Reggio Calabria. Il passaggio dei truck sul lungomare sarà uno dei momenti più attesi anche dai cittadini e dai visitatori, con il rombo dei motori e la presenza imponente dei camion a fare da cornice alla serata.

Il grande Light Show e il DJ set sullo Stretto

Alle ore 21:00 il Parcheggio del Tempietto si trasformerà in un grande spettacolo di luci con il “Light Show”. Al calare del sole, tutti i 200 truck accenderanno luci, led e neon in una coreografia collettiva pensata per illuminare l’area e creare un riflesso suggestivo sulle acque dello Stretto.

La serata proseguirà con DJ set e animazione. La console si accenderà per una grande festa di musica, ballo e divertimento, con l’obiettivo di ricordare Serena Daf attraverso il sorriso, l’energia e la partecipazione del pubblico. Il festival, dunque, non sarà soltanto un’esposizione di truck, ma anche un evento popolare capace di coinvolgere la città in un clima di condivisione.

Domenica 6 settembre riapre l’arena dei truck

La seconda giornata di Rombo di Passione prenderà il via domenica 6 settembre alle ore 09:30 con la riapertura dell’Arena dei Truck. Il villaggio del Tempietto tornerà ad accogliere il pubblico, mentre la giuria tecnica passerà tra i vari mezzi per completare le valutazioni.

Saranno osservati e giudicati diversi aspetti dei truck partecipanti, tra cui migliori luci, interni personalizzati, aerografie e altri elementi distintivi. La giornata sarà quindi dedicata anche all’analisi dei dettagli che fanno la differenza nei grandi raduni di settore, premiando creatività, cura, tecnica e passione.

Il “Decibel Sound” Contest e il pranzo del camionista

Alle ore 11:00 si terrà il “Decibel Sound” Contest, una gara tra truck dedicata all’impianto audio più potente e pulito. Il contest coinvolgerà direttamente il pubblico presente nel piazzale, chiamato a vivere uno dei momenti più rumorosi e spettacolari della manifestazione.

Alle ore 13:00 è previsto “Il Pranzo del Camionista”, un momento di aggregazione nell’area food. Sarà un grande pranzo conviviale pensato per unire tutti gli equipaggi arrivati da diverse parti d’Italia nel segno dell’amicizia, della solidarietà e del ricordo di Serena. Anche questo appuntamento conferma la dimensione comunitaria del festival, che punta a valorizzare il senso di appartenenza del mondo dei camionisti.

Le premiazioni e il “Premio Speciale Serena”

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 15:30, il palco ospiterà la Cerimonia di Premiazione. Verranno consegnati i trofei ai vincitori delle diverse categorie previste dal festival, sulla base delle valutazioni effettuate durante le due giornate.

Il momento più significativo sarà la consegna del “Premio Speciale Serena”, un riconoscimento istituito in suo onore. Il premio sarà consegnato direttamente dalla famiglia al camionista o al gruppo che avrà incarnato al meglio lo spirito di solidarietà e unione del raduno. Sarà un passaggio toccante, pensato per trasformare la competizione in un messaggio di vicinanza e memoria.

Il “Saluto dello Stretto” chiuderà il Truck Festival

La conclusione di Rombo di Passione è prevista domenica 6 settembre alle ore 19:30 con il “Saluto dello Stretto”. Sarà il momento dei ringraziamenti finali a tutti i partecipanti, allo staff e alla cittadinanza che avrà preso parte alla manifestazione.

Il festival si chiuderà con un DJ set e con la marcia verso casa degli equipaggi, dopo due giornate dedicate ai motori, alla passione per i truck, alla convivialità e soprattutto al ricordo di Serena Daf. Per informazioni è possibile contattare Angelo su WhatsApp al 328 239 4690.