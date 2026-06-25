Roma capitale forzata del basket: trasferimenti di titoli, NBA Europe e la Virtus che resta “passato”

Di Alessio Marrari – Nel basket, quello vero, si sale di categoria con le vittorie, le promozioni, le stagioni costruite mattone dopo mattone tra palazzetti difficili e trasferte pesanti. È uno sport che, almeno nella sua idea romantica, premia il campo, la programmazione, la pazienza. Negli ultimi anni però questa logica si è incrinata sempre di più, lasciando spazio a un’altra dinamica fatta di investimenti, acquisizioni e trasferimenti di titoli sportivi che spostano intere società da una città all’altra senza passare dal verdetto del parquet. È un cambio di paradigma che divide, perché da una parte garantisce nuovi capitali e progetti ambiziosi, dall’altra rischia di svuotare il concetto stesso di meritocrazia sportiva, trasformando il basket in una questione di operazioni e disponibilità economiche più che di risultati ottenuti sul campo.

Roma torna al centro del basket italiano, ma non per una crescita sportiva costruita negli anni sul parquet. Piuttosto per una serie di operazioni societarie che stanno ridisegnando la mappa della Serie A, spostando club e titoli dal Nord verso la Capitale. La prima Roma è già realtà ed è quella nata dal trasferimento del titolo della Vanoli Cremona, un’operazione che ha riportato la città nella massima serie con una nuova proprietà internazionale guidata da Donnie Nelson e un progetto che ha attirato attenzione e curiosità ben oltre i confini italiani. È una Roma nuova, costruita in tempi rapidi, che parte direttamente dalla Serie A senza il percorso classico fatto di promozioni e stagioni di crescita.

Attorno, però, si è già acceso il dibattito su un possibile secondo progetto romano. Il nome che circola è quello della Pallacanestro Brescia, con l’ipotesi di un’acquisizione e di un successivo trasferimento del titolo sportivo nella Capitale. Per ora siamo nel campo delle voci, ma il tema è concreto negli ambienti del basket che conta. Se dovesse andare in porto, Roma si ritroverebbe con un’altra squadra di Serie A, completamente separata dalla prima, senza continuità storica con la pallacanestro cittadina e soprattutto senza radici nel territorio.

In tutto questo resta fuori la Virtus Roma 1960, la società storica della Capitale, quella che ha fatto vivere al pubblico romano le vere pagine di basket di alto livello. Dopo il fallimento del 2020 è ripartita dai campionati inferiori e oggi il suo percorso è lontano dalla Serie A, senza alcun legame con le operazioni che stanno riportando il grande basket nella città.

Il quadro che si sta formando è quello di una Roma che potrebbe ritrovarsi al centro della Serie A non per costruzione ma per acquisizione di titoli, mentre alcune piazze storiche del Nord vedono i propri club cambiare sede o identità. È un movimento che fa discutere perché tocca il senso stesso dell’appartenenza nel basket italiano, quello fatto di palazzetti pieni, rivalità storiche e radici territoriali.

E sullo sfondo, sempre più spesso, si affaccia anche il discorso NBA Europe. Un progetto ancora lontano e indefinito, ma che già oggi viene citato come possibile punto di svolta per il basket del continente. In uno scenario del genere, Roma diventerebbe una delle piazze più interessanti a livello commerciale e mediatico. Ma resta la domanda che in molti si fanno: se il futuro del basket passa da operazioni di questo tipo, quanto resterà del legame tra squadre e città che lo ha sempre reso riconoscibile?