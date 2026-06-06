Roma, al Verano rubata la lapide della tomba di Gigi Proietti

Un episodio che ha suscitato profonda indignazione a Roma: ignoti hanno rubato la lapide della tomba del noto attore Gigi Proietti nel cimitero monumentale del Verano. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città e dei social, suscitando reazioni di sgomento tra cittadini e appassionati del celebre artista. Il furto non riguarda solo un oggetto materiale, ma colpisce simbolicamente il ricordo e la memoria di un personaggio che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana.

La sparizione della lapide ha generato preoccupazione per la sicurezza dei cimiteri romani e per il rispetto delle tombe di personalità pubbliche e comuni cittadini.