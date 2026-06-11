Roma, al Senato la presentazione di un’approfondita ricerca sui beni confiscati alle mafie

Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 10,30, a Roma presso il Senato della Repubblica, Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29), la Fondazione Eurispes presenta una approfondita ricerca sui beni confiscati alle mafie che analizza il sistema dei beni confiscati in Italia sotto il profilo normativo, amministrativo ed economico-sociale, attraverso dati e casi di studio. Un’attenzione particolare è rivolta al ruolo degli Enti locali e alle condizioni che favoriscono il successo o il fallimento dei progetti di riutilizzo. L’obiettivo finale è formulare proposte operative e di policy per rendere il sistema più efficiente, trasparente e orientato allo sviluppo sostenibile e alla coesione sociale, riaffermando il principio che la legalità rappresenta una concreta opportunità per la crescita dei territori.

Saluti istituzionali:

Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato

Apre i lavori il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara

Sono previsti gli interventi di:

Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia

Federico Cafiero de Raho, Senatore della Repubblica e Vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia

Francesco Urraro, Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dei Coordinatori della ricerca, Avvocati Angelo Caliendo e Ivan Pacifico.