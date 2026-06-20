Roccella, tutto pronto per il “Festival dell’argomento a piacere”: Sabina Guzzanti sfida l’Intelligenza Artificiale a colpi di ironia

Si chiude con uno sguardo brillante sul futuro e una profonda riflessione sul nostro presente la seconda edizione del “Festival dell’argomento a piacere”, l’unica rassegna in cui gli ospiti scelgono in prima persona la materia da trattare, andando oltre le cariche e le professioni abituali. Domani, domenica 21 giugno, il lungomare di Roccella Jonica, presso il Largo Colonne Rita Levi Montalcini, farà da cornice all’ultima e attesissima serata di questo format originale, ideato e diretto dal giornalista Tommaso Labate e prodotto da Elastica. Il grande appuntamento del prime time, in programma alle ore 21.00, vedrà protagonista Sabina Guzzanti con il suo personalissimo intervento intitolato “AI – L’Artificialità Intelligente”.

Accompagnata sul palco dallo stesso Labate, l’attrice e regista proporrà una riflessione a ruota libera sul suo rapporto con l’intelligenza artificiale, dando vita a un viaggio inedito fatto di pensieri intimi e sguardi allargati sulla nostra società contemporanea. L’obiettivo è guardare al futuro tecnologico che ci aspetta ridendo, garantendo una chiave di lettura pop e coinvolgente, ma senza mai banalizzare l’argomento.

L’attesa per la prima serata sarà arricchita, a partire dalle ore 19.00, dall’appuntamento conclusivo della seguitissima sezione pomeridiana Libri al festival. Il giornalista Danilo Chirico presenterà il suo volume “La figlia del Clan”, pubblicato da Piemme. Si tratta di un’indagine giornalistica drammatica e coraggiosa che esplora il peso insostenibile delle eredità criminali, illuminando e dando voce a preziose storie di riscatto e di resistenza quotidiana contro le mafie. Tutti gli appuntamenti della serata si tengono sul lungomare presso il Largo Colonne Rita Levi Montalcini e l’ingresso è libero e gratuito per tutto il pubblico.

Il “Festival dell’argomento a piacere” è una rassegna promossa dal Comune di Roccella Jonica e prodotta da Elastica. Il festival è realizzato da: Piano azione e coesione Unione Europea, Repubblica Italiana, Ministero del Turismo, Regione Calabria, Roccella Jonica, Calabria Straordinaria, Visit Roccella.