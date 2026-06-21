Roccella Jonica, Occhiuto a Vannacci: “la remigrazione è una stronzata”

Nel corso del Festival dell’argomento a piacere, rassegna culturale curata dal giornalista Tommaso Labate e ospitata a Roccella Jonica, il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, è intervenuto a sorpresa affrontando, seppur brevemente, uno dei temi più discussi del dibattito politico recente. L’evento, nato come spazio di confronto culturale e politico, ha visto la partecipazione di diversi protagonisti del panorama pubblico nazionale, ma l’attenzione si è concentrata in particolare sulle parole del governatore calabrese, arrivate in un contesto informale ma dal forte impatto politico.

Il tema della remigrazione nel dibattito politico

Al centro dell’intervento vi è stato il tema della remigrazione, un concetto che nelle ultime settimane è stato rilanciato con forza nel dibattito politico, soprattutto da esponenti dell’area sovranista e in particolare dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, indicato come uno dei principali sostenitori della proposta. La discussione sulla remigrazione ha assunto progressivamente un ruolo centrale nel confronto pubblico, diventando uno dei nodi più controversi dell’agenda politica recente, con posizioni fortemente contrapposte tra le diverse forze in campo.

Le parole di Occhiuto sul tema della remigrazione

Intervenendo sul punto, Roberto Occhiuto ha espresso una posizione netta e diretta, senza giri di parole, prendendo le distanze dal concetto oggetto del dibattito. La dichiarazione del presidente della Regione Calabria è chiara: “Questa cosa della remigrazione comunque è una stronzata”. Un intervento breve ma destinato a far discutere, soprattutto per il contesto politico in cui è maturato e per il ruolo istituzionale ricoperto dallo stesso Occhiuto all’interno di Forza Italia.