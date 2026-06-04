Roccaforte del Greco, Ferrara apre al dialogo nel primo Consiglio Comunale: “il futuro viene prima delle appartenenze politiche”

Non un intervento di contrapposizione, ma una dichiarazione d’amore verso il proprio territorio. Non un discorso di minoranza, ma un invito alla responsabilità collettiva. È questo il messaggio che il consigliere comunale Paolo Ferrara ha consegnato ai cittadini e all’intera comunità grecanica nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Roccaforte del Greco. Partendo dal risultato elettorale della lista Liberi di Ricominciare, che ha ottenuto il 19,23% dei consensi, Ferrara ha ringraziato tutti i cittadini: non soltanto coloro che hanno scelto di sostenerlo, ma anche chi ha espresso opinioni diverse. Ogni voto, ha sottolineato, rappresenta una parte importante della comunità e della democrazia.

Nel suo intervento, il consigliere ha rivolto parole di stima e collaborazione al neo sindaco Ercole Nucera, riconoscendone il ruolo istituzionale e la credibilità costruita negli anni. Un passaggio che, secondo Ferrara, deve segnare l’avvio di una stagione amministrativa fondata sul dialogo e sul confronto costruttivo, nella consapevolezza che il futuro del paese debba prevalere su qualsiasi appartenenza politica.

“Congratulazioni al Sindaco Ercole Nucera non soltanto perché oggi è il primo cittadino di Roccaforte del Greco, ma perché rappresenta una figura che negli anni ha saputo conquistare stima, affetto e credibilità ben oltre i confini comunali. La sua esperienza amministrativa, il suo attaccamento al territorio e il suo modo di interpretare il servizio pubblico lo rendono un punto di riferimento per l’intera comunità, per l’intera Area Grecanica e per tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Al Sindaco Nucera va il nostro augurio di buon lavoro, con la consapevolezza che il futuro di Roccaforte viene prima di qualsiasi appartenenza politica”.

Il consigliere ha ribadito che la minoranza non intende limitarsi a un ruolo di controllo, ma vuole mettere a disposizione competenze, idee e proposte per affrontare le grandi sfide del territorio. La vera emergenza, ha spiegato, non è la distanza geografica dalla città, ma quella dai servizi, dalle opportunità e dalle prospettive di crescita per le nuove generazioni.

Da qui la visione di una “Roccaforte Metropolitana”, capace di valorizzare la propria identità grecanica e, allo stesso tempo, di diventare protagonista all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una comunità in grado di trattenere i giovani, favorire il ritorno di chi è partito e trasformare le proprie risorse naturali, culturali ed enogastronomiche in occasioni concrete di sviluppo e lavoro.

Particolarmente significativa la proposta di rilanciare le Commissioni consiliari come strumenti permanenti di partecipazione, coinvolgendo cittadini, associazioni, professionisti ed eccellenze locali affinché ogni energia positiva possa contribuire al bene comune. Tra gli esempi citati figurano suor Daniela Maesano e il giornalista Luigi Palamara. Nel suo intervento Ferrara ha inoltre voluto rendere omaggio alle consigliere Raffaella Viglianisi e Simona Mafrici, evidenziando il valore del contributo femminile nelle istituzioni e il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione del tessuto sociale delle comunità.

Il messaggio finale è stato accolto come un invito alla speranza e alla responsabilità condivisa: “I problemi dei cittadini non hanno colore politico. Le difficoltà delle famiglie non hanno appartenenza. Le speranze dei giovani non conoscono schieramenti. Per questo dobbiamo lavorare insieme, con rispetto, coraggio e spirito di servizio. Perché il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce.”

A conclusione dell’intervento, una frase destinata a diventare il simbolo di una nuova stagione politica e civile per il paese: “Siamo liberi di ricominciare. Per una Roccaforte Metropolitana l’evoluzione comincia da qui, l’evoluzione comincia da noi”. Un messaggio che guarda oltre le appartenenze e restituisce ai cittadini una convinzione semplice ma forte: Roccaforte del Greco non è un territorio destinato al declino, ma una comunità che può ancora scegliere il proprio futuro.

Paolo Ferrara: “oggi non è il tempo delle divisioni”

Queste le parole del Consigliere Comunale Paolo Ferrara: “oggi non è il tempo delle divisioni, ma il tempo della responsabilità e della speranza. Roccaforte del Greco ha bisogno di tutti noi: di chi amministra, di chi svolge il ruolo di opposizione, di chi vive ogni giorno questo territorio e di chi, pur lontano, continua a portarlo nel cuore. Il nostro compito è costruire ponti, non muri; creare opportunità, non alimentare contrapposizioni. Abbiamo il dovere di restituire fiducia ai giovani, sostenere le famiglie e valorizzare le immense ricchezze della nostra terra. Da parte nostra ci sarà una collaborazione leale, seria e costruttiva, perché il bene comune viene prima di ogni appartenenza politica. Se sapremo camminare insieme, con coraggio e visione, Roccaforte potrà tornare a guardare al futuro con orgoglio. Perché il futuro non si aspetta: il futuro si costruisce. E noi siamo pronti a costruirlo insieme”.