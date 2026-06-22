Rizzetta segue il consiglio di StrettoWeb: sfumata la Reggina, pensa a Praticò e lo porta a cena a Campobasso. La FOTO eloquente e quella battuta di 9 giorni fa…

“Piuttosto, sembrerebbe che Rizzetta sia alla ricerca di un nuovo Direttore Generale per il Campobasso. Sarebbe la migliore soluzione per tutti”. Era il 13 giugno, nove giorni fa. Nel pieno “delirio Rizzetta”, due giorni prima che l’italo-americano arrivasse al PalaCalafiore, e quando già tutti lo chiamavano Presidente, su StrettoWeb scrivevamo così. Era una battuta, ovviamente. Parlavamo di Giuseppe Praticò, del fatto che per provare a conservare il suo posto di lavoro alla Reggina avesse trovato e portato il Presidente del Campobasso in città. Ma anche del fatto, mentre una parte di città era già prona, che non se ne sarebbe mai fatto nulla. Era tutto “fumo”, una narrazione utile solo a qualcuno, perché Ballarino non hai dato a Rizzetta alcuna possibilità di chiudere. E lo scrivevamo nove giorni fa, non adesso, mentre in città c’era già chi delirava.

Ma non è questo il punto. Il punto, tornando all’inizio dell’articolo, è che Rizzetta potrebbe aver seguito il consiglio di StrettoWeb: al Campobasso serve un DG, perché non pensare a Praticò? “Sarebbe la migliore soluzione per tutti” dicevamo. Di certo c’è che, con l’arrivo di Lotito (martedì la firma), non c’è spazio per Giuseppe Praticò e per tutti quei dirigenti che hanno portato la Reggina al punto più basso e umiliante della sua storia. Nulla, piazza pulita. Quanto a Rizzetta, invece, potrebbe pensare a Praticò.

E non è un’indiscrezione, un consiglio, una battuta. C’è una foto a parlare chiaro. Rizzetta, molto amante dei social – e a Reggio lo abbiamo capito – questa volta non ha pubblicato frittole nelle “caddare” o foto del Lungomare, ma una immagine di gruppo nel corso di una cena a Oratino, piccolo Comune della provincia di Campobasso. L’italoamericano è a capotavola, vicino a lui c’è… Giuseppe Praticò. Piccolo dettaglio: nella storia compaiono i cuori rosso e blu, colori sociali del Campobasso. E nella tavolata c’è anche Devis Mangia, neo allenatore della squadra. Nulla di definito o ufficiale, su Praticò, ma sicuramente un indizio. Eppure, in fondo, bastava poco. Una battuta di nove giorni fa su StrettoWeb, in realtà potrebbe trasformarsi in realtà, e Rizzetta potrebbe “seguire” il consiglio di StrettoWeb. Perché non pensarci prima? Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto…