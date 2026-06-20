Ritrovato uomo disperso a Catanzaro: recuperato dai Vigili del Fuoco lungo una scarpata

Nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle ore 18:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Caminia a seguito della segnalazione di una persona dispersa. Si trattava di un uomo che si era allontanato dal bungalow presso cui soggiornava per raggiungere probabilmente la spiaggia e del quale non si avevano più notizie da circa quattro ore. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto, che hanno collaborato alle attività di ricerca.

Nel corso delle operazioni, il malcapitato è stato individuato lungo la scarpata che costeggia la strada provinciale che collega Pietragrande alla località Caminia. La persona è stata rinvenuta cosciente, sebbene presenti diverse ferite ed escoriazioni. Sono terminate le operazioni di recupero e messa in sicurezza da parte del personale dei Vigili del Fuoco con supporto di Autoscala della sede centrale. Il malcapitato è stato trasportato in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.