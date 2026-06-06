Ritorna alla tua natura: il 14 giugno a Reggio Calabria il festival di yoga, presenza e riconnessione con la terra

Il 14 Giugno, tra le colline che sovrastano il sud della Calabria, lontano dal rumore ed immersi in una natura ancora intatta, nasce un festival innovativo dedicato a chi desidera ricordare ciò che si è sempre stati. Un’intera giornata per “ritornare all’essenza“: alla nostra vera natura, al corpo che respira, sente, si muove. Alla semplicità di stare, senza dover dimostrare nulla. Alla connessione con la terra, con gli altri, con quella parte più autentica che spesso resta in silenzio sotto la superficie della quotidianità. Saranno ben otto le sessioni di yoga proposte, guidate da quattro insegnanti (Eleonora-Francesca-Sara e Simone).

Ognuna con una voce e stile diversi, ma con la stessa intenzione: accompagnarti dentro, sempre più vicino a te. Non importa da dove parti, né quanta esperienza hai. Qui non si tratta di performance, ma di presenza. Potrai alternare pratiche Yoga, pasti sani, percorsi in natura, massaggi Thai o semplici momenti di relax. E poi, quando il giorno comincia a calare, un passaggio più profondo: la cerimonia del cacao, un rito antico che apre il cuore ed invita a sentire la vita con più verità, morbidezza e coraggio. Ulrich Berger facilitatore spirituale guiderà assieme agli insegnanti una cerimonia profonda ed imperdibile.

Tutto questo accade a Gaia Mondo di Unione, uno spazio sospeso, immerso nel verde, dove il tempo sembra rallentare e l’energia si percepisce in modo sottile ma potente. Un luogo che accoglie, sostiene, amplifica ciò che sei pronto a vedere. Ed infine, tutto questo accade grazie all’unione di tre donne meravigliose: Eleonora, Francesca e Sara. Ognuna con una storia diversa, ma accomunate da due cose fondamentali: l’amore profondo per lo Yoga ed un cuore aperto, puro e pronto a condividere un pò della propria energia.

Le iscrizione sono aperte ancora per pochi giorni. Trovi il programma completo e le prevendite qui: https://earthingyogafest.eventbrite.it Per chi volesse è inoltre possibile iniziare il festival direttamente Sabato: per scoprire luoghi incantati ed ancora poco turistici come Scilla/Chianalea e raccogliersi la sera attorno al fuoco a cantare, bere infusi locali e guardare le stelle. Nel pacchetto 2 giorni sono inclusi: tour Reggio di Calabria-Scilla, 2 notti a Mondo Gaya, tutti i pasti ed i transfer andata e ritorno da Reggio Calabria a Gaya.