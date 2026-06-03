Rissa a Taormina, gli aggiornamenti di De Luca: “individuata la targa dell’auto, giovane con trauma cranico”

Una vicenda che ha scosso la comunità locale quella avvenuta all’uscita di una discoteca di Taormina, dove un’auto ha tentato di investire alcuni giovani all’uscita di una nota discoteca della provincia di Messina. A fare chiarezza sull’accaduto è stato il sindaco Cateno De Luca, che ha annunciato l’individuazione del veicolo coinvolto in una nuova diretta social dopo il live di stamattina.

La denuncia del sindaco e l’identificazione del veicolo

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha dichiarato nella diretta social: “abbiamo rintracciato il numero di targa della macchina che ha tentato di investire dei ragazzi all’uscita di una discoteca”. L’annuncio rappresenta un passo significativo nelle indagini, sottolineando la rapidità con cui le autorità hanno potuto risalire al veicolo coinvolto nell’episodio. Uno dei ragazzi coinvolti ha riportato conseguenze fisiche nell’incidente. Come spiegato dallo stesso sindaco De Luca: “purtroppo c’è un ragazzo che ha registrato un trauma cranico ma ora è stato dimesso dall’ospedale”.