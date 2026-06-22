Risanamento Messina, Schifani e Basile consegnano 14 case alle famiglie delle baraccopoli

Prosegue il percorso di risanamento delle aree baraccate di Messina. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca sono stati consegnati gli alloggi a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca, conosciuta come Area 33. La notizia più rilevante per la città riguarda il concreto avanzamento del piano di superamento delle baraccopoli di Messina, un percorso che punta a garantire dignità abitativa, inclusione sociale e condizioni di vita adeguate a famiglie che per anni hanno vissuto in emergenza. La consegna degli alloggi rappresenta un nuovo tassello nel programma di interventi avviato per chiudere una delle pagine più difficili della storia urbana e sociale messinese.

La cerimonia a Palazzo Zanca con Schifani e Basile

Alla cerimonia di consegna degli alloggi hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana e Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina, Renato Schifani, l’assessore regionale Elvira Amata, il sindaco di Messina Federico Basile, il vicesindaco Laura Castelli, il sub commissario Santi Trovato e l’amministratore unico di ArisMè, Fabrizio Gemelli. La presenza delle istituzioni regionali, comunali e della struttura commissariale conferma il peso del percorso di risanamento e la centralità del coordinamento tra i diversi livelli amministrativi. La consegna delle case non è soltanto un atto formale, ma un passaggio concreto dentro un programma che mira al superamento definitivo delle condizioni abitative precarie.

Schifani: “consegniamo le case e proseguiamo lungo il percorso di risanamento”

Il presidente della Regione Siciliana e Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina, Renato Schifani, ha sottolineato il significato dell’iniziativa, collegando la consegna degli alloggi al percorso di legalità e dignità abitativa. Schifani ha dichiarato: “consegniamo le case e proseguiamo lungo il percorso di risanamento e di ripristino della legalità, offrendo una risposta concreta a famiglie che per anni hanno vissuto in condizioni di emergenza abitativa”. Le parole di Schifani evidenziano il doppio valore dell’intervento: da un lato la risposta immediata ai bisogni delle famiglie, dall’altro il ripristino della legalità e il superamento di situazioni abitative emergenziali. Il presidente ha ribadito l’impegno della struttura commissariale nel completare il programma di interventi, confermando la volontà di proseguire lungo il percorso tracciato per il risanamento delle aree interessate.

Le famiglie dell’Area 33 e il diritto alla dignità abitativa

I 14 nuclei familiari destinatari degli alloggi provengono dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca, conosciuta come Area 33. Si tratta di una delle zone coinvolte nel programma di superamento delle baraccopoli, al centro di un percorso finalizzato a restituire condizioni abitative dignitose ai cittadini interessati. L’assegnazione delle case rappresenta per queste famiglie un passaggio decisivo: lasciare una condizione di emergenza abitativa e accedere a un alloggio significa cambiare concretamente la qualità della vita quotidiana. Il risanamento, in questo senso, non riguarda soltanto l’eliminazione fisica delle baracche, ma anche il riconoscimento del diritto a vivere in contesti sicuri, adeguati e inclusivi. Per Messina, ogni consegna di alloggi segna un avanzamento nel superamento di una criticità storica.

Il ruolo della struttura commissariale e di ArisMè

Il percorso di risanamento delle baraccopoli di Messina vede il coinvolgimento della struttura commissariale e di ArisMè, l’Agenzia per il risanamento. Alla cerimonia erano presenti il sub commissario Santi Trovato e l’amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli, insieme alle principali rappresentanze istituzionali. Il lavoro coordinato tra Regione, Comune, struttura commissariale e ArisMè è fondamentale per portare avanti il piano di superamento delle aree baraccate. L’obiettivo è trasformare gli interventi programmati in risultati concreti per i cittadini, attraverso assegnazioni, trasferimenti e progressivo svuotamento delle zone di risanamento. La consegna dei nuovi alloggi conferma l’avanzamento del programma e rafforza il ruolo degli organismi coinvolti nella gestione operativa e amministrativa del percorso.

Risanamento e inclusione sociale al centro del piano

L’assegnazione degli alloggi ai 14 nuclei familiari dell’Area 33 rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di superamento delle baraccopoli di Messina, finalizzato a garantire dignità abitativa e inclusione sociale ai cittadini interessati. La dimensione sociale dell’intervento è centrale. Superare le baraccopoli significa infatti intervenire su condizioni di marginalità, precarietà e disuguaglianza che hanno segnato a lungo intere comunità. La casa diventa così il punto di partenza per un percorso più ampio di integrazione, sicurezza e stabilità. Il richiamo al ripristino della legalità, sottolineato da Schifani, si collega proprio a questa prospettiva: restituire alle famiglie un’abitazione dignitosa e alla città spazi da recuperare dentro una visione di rigenerazione urbana.

Messina continua il percorso verso il superamento delle baraccopoli

Con la consegna degli alloggi a 14 famiglie provenienti da via Letterio La Rocca, il piano di risanamento di Messina compie un nuovo avanzamento. L’Area 33 torna al centro di un intervento che punta a cancellare progressivamente le condizioni di emergenza abitativa ancora presenti in città. La cerimonia a Palazzo Zanca conferma la volontà delle istituzioni di proseguire nel programma, con il coinvolgimento diretto del presidente della Regione e Commissario straordinario Renato Schifani, del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Laura Castelli, dell’assessore regionale Elvira Amata, del sub commissario Santi Trovato e dell’amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli. Per le famiglie assegnatarie, la consegna delle case rappresenta una risposta concreta dopo anni di difficoltà. Per la città, è un altro passo verso il superamento delle baraccopoli e verso un modello urbano fondato su legalità, inclusione e dignità abitativa.