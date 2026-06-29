Risanamento Messina, Cacciotto e Gioveni: “Camaro San Luigi è ancora una favelas, basta attese”

“Il Risanamento, a piccoli passi, sta certamente andando avanti e ne siamo felici ma – dichiarano Alessandro Cacciotto (consigliere Terza Circoscrizione) e Libero Gioveni (Consigliere Comunale) – sono ancora tante le zone da risanare su cui sembra non esserci, al pari, di altre la necessaria attenzione. Per esempio – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – nella macro arera di Camaro San Luigi insiste una micro baraccopoli (la via Molino) per la quale si è già proceduto a censire le pochissime famiglie rimaste, ma che ancora attendono risposte”.

“Camaro San Luigi – insistono Gioveni e Cacciotto – è ancora una favelas messinese con i residenti che non conoscono ancora i tempi del loro destino!Pertanto, in attesa – concludono Cacciotto e Gioveni – si proceda con l’assegnazione degli alloggi in via Molino dove i tempi sono ormai maturi per la stesura della graduatoria, ci auguriamo che tutti i soggetti interessati al Risanamento, dalla Struttura Commissariale ad ARISME, provvedano urgentemente a predisporre tutto quanto per ridare dignità anche a queste famiglie”.