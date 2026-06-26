Risanamento Messina: 16 cantieri in corso tra nuovi alloggi, demolizioni e riqualificazioni, il punto della situazione

Di seguito il bollettino n° 23 del 26 giugno 2026 della Struttura Commissariale sul Risanamento di Messina guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato. Alla data del 26 giugno 2026 sono 16 i cantieri in corso della Struttura Commissariale tra attività di demolizione, costruzione e riqualificazione che vanno ad aggiungersi agli interventi di manutenzione che 14 imprese stanno effettuando negli alloggi acquistati e destinati al risanamento. Nel dettaglio sono 2 i cantieri che riguardano la costruzione di alloggi, 8 quelli per le demolizioni e 6 quelli per opere di riqualificazione e rigenerazione. Gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato procedono quindi con un nuovo modello di risanamento che guarda non solo alla ricollocazione abitativa ma ad una trasformazione radicale anche del rapporto tra i cittadini ed il territorio, recuperando quella parte di città lasciata al degrado. Il Bollettino di oggi fa il punto delle attività di demolizione, costruzione e riqualificazione.

Sono due i cantieri in corso per la realizzazione di nuovi alloggi

Sono due i cantieri in corso per la realizzazione di nuovi alloggi, secondo tecnologie innovative, moderne e con elevati standard di sicurezza

-FONDO SACCA’– Oggi sono iniziati i lavori di cantierizzazione con l’arrivo delle betoniere e le prime gettate di calcestruzzo. L’ area d’intervento è di 5.225 mq. La Struttura Commissariale insieme ad Invitalia costruiranno 32 dei 44 alloggi complessivi di Fondo Saccà (gli altri 12 saranno costruiti dal Comune).

-FONDO BASILE– Anche in questo caso sarà la Struttura Commissariale insieme ad Invitalia a costruire i 60 alloggi green. L’area d’intervento è di 6.419 mq.

8 i cantieri nei quali le gru sono impegnate nelle demolizioni

Sono 8 i cantieri nei quali le gru sono impegnate nelle demolizioni. In alcuni casi le baracche sono state già del tutto demolite (via Appennini, ex Lavatoio, alcuni lotti del rione Taormina), in altri i lavori sono in corso, in altri ancora sono in fase di cantierizzazione o stanno per iniziare. Le attività di demolizione interessano più zone della città (nord, centro e sud).

– RIONE TAORMINA: in quest’area d’intervento di circa 13 mila mq le attività sono state suddivise in più lotti (alcuni dei quali sono già stati sgomberati e si sta procedendo con la rimozione dei materiali di scavo). Queste sono le micro-aree interessate alle attività: lotto 2 sub A, lotto 5 sub A, lotto 3 sub A, lotto 2 sub A, lotto 4 sub A, lotto 4 sub B. In particolare, per quanto riguarda i lavori di via Ennio Quinto, proseguono le attività del cantiere in via Ennio Quinto, dove nei mesi scorsi sono state demolite le baracche dei lotti interessati. Le nuove analisi sui materiali di scavo hanno confermato la presenza di sostanze inquinanti al di sopra della soglia prevista dalla normativa. Sarà quindi necessario procedere con nuovi scavi in profondità per consentire ulteriori analisi. I tempi previsti per l’esito delle nuove analisi è di 20 giorni. In caso di esito positivo si potrà proseguire con la consegna dell’area al Comune di Messina.

-LARGO DIOGENE (via Alessi) area d’intervento 2 mila mq

-EX LAVATOIO area d’intervento 1.247 mq

-VIA ROSSO DA MESSINA area d’intervento 2.500 mq

-VIA APPENNINI area d’intervento 600 mq

-TIRONE area d’intervento 1.000 mq

-VIA S. JACHIDDU area d’intervento 300 mq

-RIONE ARIELLA (via del Proto) area d’intervento 1.200 mq

Nelle aree sgomberate nelle quali non è prevista nuova edificazione la Struttura Commissariale sta procedendo con azioni di riqualificazione o rigenerazione e programmando interventi di ampio respiro, come per il Tirone o la Baracca storica dell’Annunziata. Le attività di riqualificazione in questo momento interessano 6 siti, tutti di particolare rilievo.

-VIA MACELLO VECCHIO: l’ex baraccopoli costruita a ridosso delle storiche mura di Carlo V è oggi un insieme di giardini, con percorso pedonale e arena per eventi. I lavori di riqualificazione sono conclusi ed è stato avviato l’iter per la consegna al Comune. Ad eseguire i lavori, per un importo di 1.735.960, l’impresa Emma Lavori S.C.p.A.

-SALITA TREMONTI: anche in questo caso le baracche hanno lasciato il posto ad un grande parco con spazi attrezzati per lo sport, i giochi, percorsi pedonali e area relax. I lavori di riqualificazione, per un importo 1.473.000 euro, sono stati consegnati all’impresa Emma Lavori il 7 ottobre 2024, il completamento previsto fine estate 2026.

-VIA DELLE MURA: I lavori di riqualificazione e demolizione dell’ultima baracca rimasta in piedi sono in corso ad opera di Emma Lavori per un importo di 880.796 euro. Termine lavori programmato per settembre 2026.

-PARCO MAGNOLIA: riqualificazione e contestuale bonifica. Il progetto prevede oltre alla realizzazione di spazi destinati a giochi, relax, anche la tutela e valorizzazione della grande Magnolia e dei resti di villa De Gregorio, entrambi posti sotto la tutela della soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali. Area d’intervento oltre 5.300 mq, importo lavori 2 milioni e 600 mila euro.

-ANFITEATRO CAMARO: in corso la fase di concretizzazione dell’avvio del cantiere che porterà alla rifunzionalizzazione e completamento dell’arena, di una sala multifunzionale e degli spazi per le associazioni. Importo un milione e 900 mila euro. Impresa aggiudicatrice Castrovinci Costruzioni srl.

-BARACCA STORICA ANNUNZIATA– è in coso la riqualificazione della baracca in legno costruita nel 1909 dopo il terremoto. L’obiettivo della Struttura Commissariale è la valorizzazione e promozione del sito per la sua alta valenza storica, simbolica e legata all’identità della città.