Risanamento Messina: 13 famiglie hanno ricevuto le chiavi della loro nuova casa

A Messina, tredici famiglie hanno ricevuto le chiavi della loro nuova casa, un risultato che segna un passo importante nel percorso di rigenerazione urbana della città. Il sindaco, Federico Basile, ha commentato l’evento sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione comunale e il lavoro di squadra che ha reso possibile questo traguardo: “tredici famiglie hanno ricevuto le chiavi della loro nuova casa. Un traguardo che nasce da un’azione amministrativa costante e da un lavoro di squadra portato avanti dall’Amministrazione comunale insieme ad ArisMè e alla Struttura Commissariale per il risanamento”.

Il percorso di trasformazione del Rione Taormina

Il Rione Taormina continua il suo percorso di trasformazione grazie a interventi mirati che restituiscono dignità abitativa, sicurezza e nuove opportunità alle famiglie residenti. La consegna degli alloggi rappresenta un risultato concreto, frutto di mesi di programmazione e collaborazione tra istituzioni locali e strutture dedicate al risanamento urbano. “Il Rione Taormina continua il suo percorso di trasformazione, con interventi che restituiscono dignità abitativa, sicurezza e nuove opportunità alle famiglie”, ha aggiunto il sindaco Basile.

Un passo concreto nel risanamento della città

La consegna delle nuove abitazioni non è un traguardo isolato, ma un tassello di un percorso impegnativo che l’amministrazione porta avanti ogni giorno in tutti gli ambiti del risanamento urbano e sociale. Questo progetto rappresenta un esempio di come il lavoro coordinato tra Comune, ArisMè e la Struttura Commissariale possa produrre risultati tangibili per la comunità cittadina. Come ha spiegato Federico Basile: “la consegna di questi alloggi rappresenta un altro passo concreto in un percorso impegnativo che prosegue giorno dopo giorno, in tutti gli ambiti di risanamento”.

La visione dell’amministrazione comunale

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di mantenere la città vicina ai bisogni delle persone, puntando a migliorare la qualità della vita attraverso interventi abitativi e sociali concreti. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo urbano che mira a creare spazi sicuri, funzionali e accessibili a tutti i cittadini. “Continuiamo a lavorare per costruire una Messina vicina ai bisogni delle persone”, ha concluso il primo cittadino, ribadendo la centralità della cittadinanza nelle politiche di risanamento.