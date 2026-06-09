“Rinascita Messina”: “no alla demolizione della ‘Tarigghia’ di piazza Cairoli”

“L’Amministrazione Comunale intende procedere alla demolizione della griglia metallica, conosciuta dai cittadini come “a tarigghia”, l’imponente struttura architettonica situata al centro di Piazza Cairoli. Da anni considerata da molti un elemento divisorio e oggetto di acceso dibattito cittadino, la struttura è stata inserita tra gli interventi previsti nel programma di riqualificazione della linea tranviaria, che ne prevede la definitiva rimozione”, lo scrive in una nota il Movimento Civico “Rinascita Messina”.

“Rinascita Messina” propone un approccio diverso

Il Movimento Civico “Rinascita Messina” propone invece “un approccio diverso: indire un concorso di progettazione per selezionare la migliore proposta capace di restituire una nuova veste e una nuova funzionalità a questa opera. Un intervento che consentirebbe di valorizzare una struttura che, per le sue caratteristiche architettoniche e per il ruolo che ha assunto nel tempo nel dibattito pubblico, merita di essere recuperata e reinterpretata, anziché demolita”.